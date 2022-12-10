В Рязани произошел мощный взрыв в многоквартирном доме
- 10.12.2022, 8:41
Под завалами могут находиться люди.
Седьмой за последние 20 дней взрыв в жилом доме разрушил второй этаж в многоквартирном доме в Рязани. Экстренные службы передают, что под завалами могут находиться люди, передает ТАСС.
В результате взрыва пожара не последовало, сообщают в МЧС России.
Как минимум две квартиры на первом и втором этаже получили серьезные повреждения, разрушены межкомнатные перегородки.
Губернатор региона Павел Малков заявил, что пострадавших увезли в больницу, он не уточнил их количество и степень ранений.
Напомним, что ранее в РФ произошло три взрыва в многоэтажных домах за один день.
Взрыв прозвучал в Кантемировке Воронежской области.
Ранее утром — в пятиэтажном доме в Заволжье в Нижегородской области РФ, после чего вспыхнул пожар.
Еще один инцидент случился сегодня в трехэтажном доме в Ярославле — спасатели эвакуировали 44 жителя.