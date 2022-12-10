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В Рязани произошел мощный взрыв в многоквартирном доме

  • 10.12.2022, 8:41
В Рязани произошел мощный взрыв в многоквартирном доме

Под завалами могут находиться люди.

Седьмой за последние 20 дней взрыв в жилом доме разрушил второй этаж в многоквартирном доме в Рязани. Экстренные службы передают, что под завалами могут находиться люди, передает ТАСС.

В результате взрыва пожара не последовало, сообщают в МЧС России.

Как минимум две квартиры на первом и втором этаже получили серьезные повреждения, разрушены межкомнатные перегородки.

Губернатор региона Павел Малков заявил, что пострадавших увезли в больницу, он не уточнил их количество и степень ранений.

Напомним, что ранее в РФ произошло три взрыва в многоэтажных домах за один день.

Взрыв прозвучал в Кантемировке Воронежской области.

Ранее утром — в пятиэтажном доме в Заволжье в Нижегородской области РФ, после чего вспыхнул пожар.

Еще один инцидент случился сегодня в трехэтажном доме в Ярославле — спасатели эвакуировали 44 жителя.

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