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Новый налог в Беларуси: стало точно известно, кого коснется сбор

  • 10.12.2022, 9:06
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Новый налог в Беларуси: стало точно известно, кого коснется сбор

Опубликовано постановление Совмина.

Правительство определило, кто сможет перейти на налог на профессиональный доход — новый сбор, который введут в Беларуси с 2023 года. Список этих видов деятельности прописан в постановлении Совмина № 851.

Напомним, новый налог введут для самозанятых, которые не зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. То есть речь о физлицах, у которых есть профессиональный доход от деятельности. При этом у них нет работодателя и они не привлекают других работников по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Для тех, кто работает с физлицами, налог составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог начнет действовать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

Владельцы агроусадеб и ремесленники смогут перейти на новый налог

Налог на профессиональный доход будет распространяться на в том числе на ремесленников и тех, кто занимается агроэкотуризмом. Перейти на этот сбор смогут также физлица, которые занимаются продажей на торговых местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (исключение — котят и щенков), собственных хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции. Котят и щенков можно продавать, работая на налоге на профессиональный доход, при условии, что у продавца есть домашние животные (собаки, кошки).

Какие услуги затронуло новшество

Под новый налог также подпадают многие услуги. Среди них:

видеосъемка событий

деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная

офисная деятельность;

деятельность по письменному и устному переводу

кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора

нанесение аквагрима

настройка, ремонт музыкальных инструментов

оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление

услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота

парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру

предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста

производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви

работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению

(украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий,

сооружений), помещений, иных мест, а также моделирование предметов оформления

интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного

пользования и бытовых изделий

разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного

обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере.

На новом налоге также смогут работать те, кто занимается распиловкой и колкой дров, погрузкой и разгрузкой грузов. А еще — ремонтом и восстановлением домашней мебели (в том числе перетяжкой), а также ремонтом часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовлением дубликатов ключей, нанесением моментальной гравировки на предметы, предоставленные потребителем.

Из других услуг, которые подпадают под налог на профессиональный доход, в списке значатся:

ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров

и ковровых изделий;

репетиторство;

сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера

и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей;

стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и ЖКУ;

упаковка товаров, предоставленных потребителем.

Но это не весь список услуг, которые позволяют перейти на налог на профессиональный доход. В списке также значатся услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных (кроме сельскохозяйственных животных, а также уход за взрослыми и детьми. А еще — фотосъемка, изготовление фотографий, услуги по чистке и уборке жилых помещений.

Какие строительные услуги попали под новый сбор

В перечень также попали многие строительные услуги. Среди них — штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов.

Что еще включили в список

В перечне также оказали услуги учителя-дефектолога, ландшафтное проектирование, курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, пакетов), чистка салонов транспортных средств, содержание могил и уход за ними, а также аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее).

Сдача в краткосрочную аренду физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач также включили в список видов деятельности, которые подпадают под новый налог. В этом перечне также значится предоставление в аренду имущества, но здесь есть несколько нюансов. Это не касается того имущества, сдача которого в аренду

не допускается или ограничивается законодательством. Второе условие — отсутствия в такой деятельности признаков предпринимательской деятельности (которая прописана в части второй пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса).

В списке также оказалась разовая продажа (не более пяти дней в календарном месяце) иностранцами и людьми без гражданства, которые временно приехали или проживают в Беларуси (по специальным разрешениям), произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства. Но реализовывать такой товар можно на специальных установленных торговых местах.

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