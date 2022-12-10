Главный тренер сборной Бразилии подал в отставку после сенсационного фиаско на ЧМ-2022 10.12.2022, 9:30

Тите был наставником национальной сборной с 2016 года.

В пятницу, 9 декабря, в рамках 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу сборная Бразилии, которая считалась главным фаворитом катарского мундиаля, сенсационно проиграла Хорватии и покинула турнир.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «селесао» Тите сообщил, что покидает свой пост.

«Как я уже сказал, мой цикл подошел к концу. Я уже давно говорил об этом. Я не собираюсь менять свое решение», - заявил Тите.

Напомним, что еще до старта ЧМ-2022 Тите говорил, что мундиаль в Катаре станет его прощальным турниром. Контракт 61-летнего специалиста с бразильской федерацией формально завершится 31 декабря этого года.

Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году, сменив на этом посту Дунгу.

Вместе с ним «селесао» доходили до четвертьфинала ЧМ-2018, где их остановила Бельгия. В 2019 году Бразилия под руководством Тите стала победителем Копа Америка.

Поединок 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия - Бразилия завершился победой европейской сборной в серии послематчевых пенальти. В полуфинале турнира хорваты сыграют против сборной Аргентины, которая также в серии пенальти одолела Нидерланды.

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