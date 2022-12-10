Липкий страх опутал Москву 3 Александр Роднянский

10.12.2022, 10:03

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Российским режим в очередной раз ошибся в расчетах.

Развязанная Россией подлая война продолжается. На фотографиях Криса МакГрата полевой госпиталь в Бахмуте.

А вчера вечером два знакомых рассказывали мне по телефону про жизнь в Москве. Многих моих друзей таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие их связи. В том числе, и со мной. Кого-то уже уволили с работы. Кому-то угрожают.

Все ведут себя крайне осторожно, тщательно выбирают слова, оглядываются по сторонам, понижают голос до шепота, стали боязливы.

Я сам никому из друзей не звоню, чтобы не создавать проблем. Мне практически не звонят. Все 10 месяцев. Вернее, очень редко, когда выезжают из страны. Да и то не всегда.

Недавно я написал другу в крайне защищенной сети безобидное сообщение. Он ответил мне очень теплым аудиопосланием (говорят, их труднее прослушать), в котором был фрагмент для «товарища майора». На всякий случай. Липкий страх опутал Москву.

А Киев весь в снегу. Мрачная погода, много тревог. Бесконечные разговоры про генераторы, инверторы, котельные, обогреватели, повербанки, батареи. Во многих квартирах запасена вода в ведрах и кастрюлях. Во дворах ставят биотуалеты. Электричество ведь отключается регулярно. Из-за российских обстрелов объектов инфраструктуры. К сиренам и предупреждениям по телефону все давно привыкли. Не все даже ходят в убежища. Хотя станции метро в момент воздушной тревоги полны людьми.

Везде — и в Киеве, и во Львове, и в Харькове — ни от молодых ребят, ни от пожилых людей, ни от руководителей страны я не слышал ни одной нотки сомнения в неизбежности победы. Дискуссии только вокруг ее сроков. Весна, лето или осень следующего года — похоже, консенсус в отношении того, что это должно произойти именно в следующем году, достигнут.

Российским режим в очередной раз ошибся в расчетах. Его план состоял в том, чтобы погрузить население украинских городов в темноту и холод, лишить их воли к сопротивлению, подорвать дух и заставить повлиять на собственную власть.

Ошиблись. Все получилось наоборот. Погрузили в страх россиян. И объединили украинцев.

Александр Роднянский, Instagram

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