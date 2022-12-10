закрыть
10 декабря 2022, суббота, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Липкий страх опутал Москву

3
  • Александр Роднянский
  • 10.12.2022, 10:03
  • 7,766
Липкий страх опутал Москву

Российским режим в очередной раз ошибся в расчетах.

Развязанная Россией подлая война продолжается. На фотографиях Криса МакГрата полевой госпиталь в Бахмуте.

А вчера вечером два знакомых рассказывали мне по телефону про жизнь в Москве. Многих моих друзей таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие их связи. В том числе, и со мной. Кого-то уже уволили с работы. Кому-то угрожают.

Все ведут себя крайне осторожно, тщательно выбирают слова, оглядываются по сторонам, понижают голос до шепота, стали боязливы.

Я сам никому из друзей не звоню, чтобы не создавать проблем. Мне практически не звонят. Все 10 месяцев. Вернее, очень редко, когда выезжают из страны. Да и то не всегда.

Недавно я написал другу в крайне защищенной сети безобидное сообщение. Он ответил мне очень теплым аудиопосланием (говорят, их труднее прослушать), в котором был фрагмент для «товарища майора». На всякий случай. Липкий страх опутал Москву.

А Киев весь в снегу. Мрачная погода, много тревог. Бесконечные разговоры про генераторы, инверторы, котельные, обогреватели, повербанки, батареи. Во многих квартирах запасена вода в ведрах и кастрюлях. Во дворах ставят биотуалеты. Электричество ведь отключается регулярно. Из-за российских обстрелов объектов инфраструктуры. К сиренам и предупреждениям по телефону все давно привыкли. Не все даже ходят в убежища. Хотя станции метро в момент воздушной тревоги полны людьми.

Везде — и в Киеве, и во Львове, и в Харькове — ни от молодых ребят, ни от пожилых людей, ни от руководителей страны я не слышал ни одной нотки сомнения в неизбежности победы. Дискуссии только вокруг ее сроков. Весна, лето или осень следующего года — похоже, консенсус в отношении того, что это должно произойти именно в следующем году, достигнут.

Российским режим в очередной раз ошибся в расчетах. Его план состоял в том, чтобы погрузить население украинских городов в темноту и холод, лишить их воли к сопротивлению, подорвать дух и заставить повлиять на собственную власть.

Ошиблись. Все получилось наоборот. Погрузили в страх россиян. И объединили украинцев.

Александр Роднянский, Instagram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников