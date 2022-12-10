В России загадочным образом исчез Патрушев 4 10.12.2022, 10:22

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Главу Совбеза РФ сделали «крайним» вместо Шойгу?

Российский политолог Аббас Галлямов озвучил несколько предположений по поводу исчезновения из поля зрения общественности секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Публицист отметил, что глава Кремля сейчас сгоняет злость за многие военные неудачи именно на Патрушеве, как в начале войны против Украины делал «крайним» Шойгу.

Политтехнолог отметил, что Патрушев не конкурент Путину, потому тот не будет от него избавляться по этой причине. Но за любой провал как на фронте, так и в мобилизации, за это несет ответственность Патрушев, потому глава Кремля спрашивает именно с него.

Одна из причин, по которой мог на время исчезнуть Николай Патрушев, по мнению политолога, заключается в следующем: «Может быть еще одна штука, я ее не исключаю. По мере ослабления Путина, все-таки тема преемника реально встает в повестку, и элита все чаще ее обсуждает. Мне кажется, что сейчас набор преемников сокращается. Такое вот обострение ситуации, и один из них Патрушев-младший. В этом смысле исчезновения Патрушева-старшего может быть такой осторожностью, потому что, если сейчас нужно будет вытаскивать Патрушева-старшего, то он не должен выглядеть как тень отца».

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