Украинские десантники захватили совершенно новый российский БМП «Басурманин» 4 10.12.2022, 10:30

2,130

Редкий трофей находится в идеальном состоянии.

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных сил Украины захватили у российских захватчиков БМП-1АМ «Басурманин».

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Как рассказали десантники, во время боя враг просто бросил машину, спасая свою жизнь.

Бассурманин оказался новым и в идеальном состоянии.

«Сейчас житомирские десантники обкатывают и испытывают БМП и уже скоро она будет работать на победу Украины», – отметили в Минобороны.

Данная техника модернизирована БМП-1. Впервые ее продемонстрировали в 2018 году, а опробовал ее враг уже на украинской земле после начала полномасштабного вторжения.

«Сколько таких «Басурманинов» есть на вооружении у оккупанта пока неизвестно, но украинские военные говорят, что их не так много. Поэтому такой трофей еще более ценен», – добавили в министерстве.

Отметим, что из-за установки нового боевого модуля вырос вес машины с 13 т до 14,3 т. Это, кстати, говорит и о том, что уровень бронирования машины не изменился за многие годы. Но, несмотря на увеличение веса, двигатель, хотя и обновленный до версии УТД-20С1, имеет ту же мощность на уровне 300 л.с. То есть ходовые возможности машины немного ухудшились. Но известно об усилении торсионной подвески из-за увеличенной нагрузки.

Для сохранения амфибийных возможностей БМП-1АК «Басурманин» получил увеличение «поплавки» над гусеницами. Также машина получила новенькую цифровую радиостанцию. На этом список модернизации исчерпывается, что отлично показывает значимую экономию средств. В частности, машина не получила панорамный прицел, усиления защиты и, несмотря на первоначально объявленные заявления, противотанковый ракетный комплекс.

Напомним, что бойцы ВСУ показали, какие вещи оставили россияне, спешно сбегая с правобережья Херсонщины, и также из Николаевщины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».