На сколько увеличились счета за ЖКХ у уехавших за границу белорусов 1 10.12.2022, 11:27

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В декабре в стране обновили «базу тунеядцев».

Эмигрантам, владеющим имуществом в Беларуси, уже несколько месяцев приходят «тунеядские» жировки. В декабре базу обновили, а те кто в нее попадут, должны будут заплатить за ЖКХ по полному тарифу.

Журналисты издания MOST собрали истории белорусов, которых коснулась эта проблема.

У Александры (имя изменено) в Минске осталась двухкомнатная квартира, совместным владельцем которой является ее мать.

— В квартире прописаны я и моя мама, мы обе являемся собственниками. С сентября меня внесли в базу и до отопительного сезона попадание в «тунеядцы» ощущалось несильно, уже с октября стало ощутимо — только за отопление приходит 80 рублей, из них 60 рублей приходится на меня. В прошлом году коммуналка приходила по обычным ценам — за все показатели ЖКХ выходило не более 80 рублей, — говорит собеседница.

Виктор (имя изменено) владеет в Беларуси домом.

— Мы с женой не работаем с апреля, из Беларуси выехали в мае. В сентябре в ЕРИП увидел перерасчет при оплате. Позвонил туда, чтобы выяснить, что это значит. Сказали: «тунеядство». Дом мы не сдаем, но он постоянно отапливается газом. Если обычный тариф на газ — 0,19, то у нас 0,54. Поэтому все-таки повышенный тариф на себе ощущаем, — рассказывает мужчина.

Юлия (имя изменено) владеет долей двухкомнатной квартиры в Барановичах.

— В Беларуси я никогда официально не работала и до этого в базу не попадала, первый счет за коммуналку по высокому тарифу пришел в мае. В квартире прописаны я, сестра и моя мать. Получается половина квартиры на маме, половина — на нас с сестрой, обе мы живем за границей. До мая в среднем оплата за квартиру была 50 рублей, но уже в мае была немного выше за счет подогрева воды, но так как отопление выключено, по карману это особо не било. Сейчас пришла квитанция за ноябрь — около 130 рублей. Раньше мама оплачивала все сама, сейчас же эта сумма — треть от ее пенсии, поэтому будем с сестрой оплачивать, — говорит Юлия.

Сергей (имя изменено) владеет трехкомнатной квартирой в Бресте.

— Уезжали с женой и ребенком в июне, за два месяца до отъезда оформил ремесленничество, по нему налог 62 рубля в год. В декабре должен буду его заплатить. Пока что жировки приходят по стандартному тарифу. Например, в ноябре пришла на сумму 70 рублей — уже с отоплением. Если бы не оформил ремесленничество, сумма была бы в раза два, а то и три больше, — говорит собеседник.

Как узнать, попал ли в базу «тунеядцев»

Для того, чтобы выяснить, находится ли человек в базе, можно обратиться в «тунеядскую» комиссию по месту регистрации по телефону или через электронную почту.

Есть еще одна возможность — через государственный портал, однако есть несколько нюансов. Во-первых, государственные порталы Беларуси открываются с территории Польши только через VPN. Во-вторых, доступ к личному кабинету получить не так уж и просто — для этого нужна либо электронная цифровая подпись (электронный ключ на USB-флешке или SIM-карте), либо ID-карта. И то и другое оформить можно только находясь в стране.

Как выставляется «жировка», если в квартире зарегистрировано несколько человек и один из них «тунеядец»

Если собственниками недвижимости являются несколько человек, один из которых «тунеядец» — ЖКХ рассчитывает часть оплаты по полному тарифу, а для тех, кто в базе не числится — по льготным.

Кого могут исключить из базы

Эмигрантов могут освободить лишь в некоторых случаях. Если человек официально сдает в аренду свою недвижимость, тогда для него по-прежнему остается льготный тариф на коммуналку. Для зарегистрированных в Беларуси ремесленников или людей, занимающихся агроэкотуризмом, по-прежнему остаются льготные тарифы даже в том случае, если человек проживает за рубежом. Кроме того, от оплат по полному тарифу освобождают тех, кто учится или работает в странах ЕАЭС.

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