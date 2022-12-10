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В пункте пропуска на белорусской таможне умер дальнобойщик

  • 10.12.2022, 11:37
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В пункте пропуска на белорусской таможне умер дальнобойщик

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как все происходило.

Вопиющий случай произошел в белорусском пункте пропуска «Берестовица».

В зале таможенного оформления умер дальнобойщик, так и не доехав до пункта назначения.

Житель Сербии направлялся вместе с напарником в Казахстан, еще в Польше ему стало плохо.

Мужчина планировал попасть к белорусским врачам, но не успел, рассказывает телеканал «Гродно Плюс».

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как все происходило:

Вот водитель, пошатываясь, заходит в зал, садится на стул и через несколько минут теряет создание. Специалисты спешат на помощь, неотложка в пути. Прибывшая на место скорая помощь уже не застает человека живым. Фельдшер констатировал смерть.

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