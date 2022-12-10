Восемь вариантов, куда белорусам можно слетать из Вильнюса на новогодние праздники 3 10.12.2022, 12:24

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Билет обе стороны обойдется до 190 рублей.

Впереди — новогодние праздники. У белорусов сейчас не так много вариантов, как выехать на отдых в Европу. Один из вариантов — самолетом из Вильнюса.

Журналисты zerkalo.io собрали несколько вариантов, куда можно отправиться из Вильнюса на новогодние праздники за сумму до 190 рублей за билеты в обе стороны.

Из Вильнюса в Барселону самолетом Ryanair можно улететь 18 декабря и вернуться обратно 1 января за 56,48 евро (около 148 рублей).

В Бремен билеты самолетом Ryanair на 23 декабря-1 января стоят 46,98 евро (122 рубля).

На Мальту из Вильнюса компания Ryanair предлагает билеты с вылетом 21 декабря и возвратом 31 декабря за 49,23 евро (около 128 рублей).

Из Вильнюса в Биллунд (Дания) самолетом Ryanair с 26 декабря по 1 января можно слетать за 19,98 евро (52 рубля).

Авиакомпания Ryanair предлагает слетать из литовской столицы в Венецию за 51,98 евро (около 135 рублей). Вылет — 23 декабря, прилет — 1 января.

В Берлин из литовской столицы можно отправить за 72,58 евро (порядка 188 рублей). Вылет — 20 декабря, а возврат — 31 декабря). Перевозчик — компания Ryanair.

В Тель-Авив из Вильнюса самолетом Ryanair можно поехать за 54,38 евро (порядка 141 рубля). Вылет — 14 декабря, возвращение — 31 декабря.

Авиакомпанией Wizzair можно слетать из Вильнюса в Милан за 64,98 евро (около 168 рублей). Вылет — 21 декабря, прилет — 12 января.

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