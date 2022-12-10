Пионтковский: Путин очень сдает, это впервые в его карьере 1 10.12.2022, 12:54

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Андрей Пионтковский

Стало известно о необычном инциденте с главой РФ.

Российский оппозиционер, политолог, публицист и журналист Андрей Пионтковский отметил, что у российских мобилизованных нулевая мотивация для участия в войне с Украиной.

Что касается Путина, то он сильно сдает позиции, считает эксперт.

«Недавно он пьяненьким появился на публике. Это, кстати, впервые в его карьере – показывать, под каким невероятным стрессом он находится», – сказал Пионтковский в эфире телеканала «FREEДОМ».

В ходе беседы ведущий уточнил у собеседника: «Вы действительно думаете, что он был выпивший, когда он стоял с бокалом шампанского и говорил «да, это мы»?

«Я его наблюдаю уже почти 25 лет. Это же абсолютно противоречит его такому светлому образу, спортивному мачо, дзюдоисту, собранному человеку. Он был абсолютно пьяный, развязанный. При чем помните, в какой обстановке это было? Он с бокальчиком шампанского и рукой в кармане рассуждал, как уничтожает инфраструктуру Украины. Думаю, даже те герои России, которых собрали (такие же фейковые, как матери), смотрели на него, как минимум, с недоумением», – ответил Пионтковский.

Затем эксперт подчеркнул, что Путин очень сильно сдает позиции. С одной стороны, он говорит, что война будет длиться годы, а с другой – каждый раз, когда он где-то появляется на публике, делает все возможное для того, чтобы война закончилась как можно скорее не в пользу России.

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