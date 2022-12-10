Ученые выяснили, что было бы, если бы динозавры продолжали жить на Земле 10.12.2022, 13:02

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Исследователи создали увлекательную модель.

Ученые решили попробовать воссоздать модель мира, в которой динозавры не вымерли бы. Этот вопрос давно интересовал разных исследователей. Один из них Николас Лонгрич, он работает в Университете Бата. Вместе с командой он разработал, хотя и маловероятный, но вполне реальный сценарий.

Об этом сообщает Inverse.

Лонгрич предполагает, что динозавры развились бы до своих максимальных размеров. Эволюция сотворила бы из них настоящих гигантов по 30-50 тонн весом и в длину по 30 метров. Также ученый считает, единственное, что перестало бы развиваться у таких существ — это мозг, в лучшем случае он весил бы 40-50 граммов.

Например, у обычной домашней кошки мозг весит 35 граммов, а 66 млн лет назад главный орган у велоцираптора весил всего 15 граммов. В силу особенностей своего вида, динозавры не смогли бы эволюционировать в существ, похожих на человека.

Популяции видов менялись в зависимости от климатических изменений. В какой-то момент травоядных стало бы больше. В любом случае эволюция шла бы по кругу. Динозавры прожили на Земле примерно 100 млн лет и за такой длительный промежуток времени существенно не эволюционировали. Поэтому доктор Николас Лонгрич уверен, что еще 66 млн лет не сделали бы из этих существ что-то более умное и развитое.

Вместе с тем доктор считает, что млекопитающие не смогли бы выжить и нормально развиваться, будь по соседству такие гиганты. Это было бы физически нереально. Млекопитающие, как вид пошли совершенно по иному пути эволюции. Они не стали гигантскими, вместо этого развивался их мозг.

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