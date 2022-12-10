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«Успешный опыт управления компаниями, проекты на сотни тысяч долларов — а зовут только в уборщики»

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  • 10.12.2022, 13:24
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«Успешный опыт управления компаниями, проекты на сотни тысяч долларов — а зовут только в уборщики»

ИТ-менеджер рассказал, как ищет работу в Беларуси.

Белорус Дмитрий Брытько (опыт в ИТ — почти 2 года) поделился в линкедине новостью: спустя 3 месяца поисков работы в Беларуси у него, наконец, появился первый отклик — его пригласили… на позицию уборщика.

Дмитрий начал искать работу еще в сентябре. Но пока на сотню откликов — отказы. И вот первое приглашение на собеседование.

— Ура, товарищи! Успешный опыт управления компаниями и проектами длиной в 5 лет, проекты на сотни тысяч долларов, довольные клиенты и коллеги — все не даром! Ищите и найдете! — написал он у себя на линкедине.

В комментариях Дмитрию желают удачи и расспрашивают, как он готовится к интервью. Автор поста отшучивается, что по софт скилам и так должен пройти, а над хард придется поработать — впереди весь вечер. И добавляет: «Если пройду, напишу у себя в профиле full stack cleaner».

Сайт dev.by поговорил с Дмитрием. Он признался, что это эксперимент: «Если серьезно, то я откликаюсь только на вакансии, релевантные моему опыту и скилам. Все-таки я был директором организации, а позже вел проекты на сотни тысяч долларов в ИТ-компании. Сейчас же получаю отказы, отказы — без всякого фидбэка».

Увидев вакансию уборщика, вспомнил, как в 12 лет помогал маме убирать туалеты и спортзал в школе, где он сам учился.

— Мне захотелось прервать цепочку отказов, и я откликнулся. Пришло приглашение — и стало немного светлее на душе.

На собеседование Дмитрий, безусловно, не пойдет. А пост опубликовал, чтобы понять, читают ли его в LinkedIn рекрутеры.

Потому что, говорит, есть у него и другие посты, но их не замечают.

— Я следую советам коллег и рекрутеров: использую LinkedIn на все 100%, проявляю активность, заполнил профиль. Но кажется, что профиль не работает. Плюс вакансий в LinkedIn единицы, и появляются они с периодичностью одна в две недели. Так что пока я рассматриваю этот ресурс скорее как один из способов общения без агрессии, которой хватает в других соцсетях.

Дмитрий говорит, что в поиске работы ему помогают друзья и коллеги. Он обучал знакомого рекрутера игре в шахматы — тот в благодарность стал везде рекомендовать Дмитрия.

— Мои бывшие коллеги и хорошие знакомые рекомендуют меня в своих новых компаниях, отправляют мое резюме на внутренние ресурсы, — но тоже пока ни звонка, ни письма.

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