«Наглая ложь!»: лукашисты испугались «коммунального» бунта в Борисове 10.12.2022, 13:40

Жителям микрорайона старые Лядищи в разгар зимы отключили отопление.

«10 декабря в Лядищах отключают отопление. На домах развесили объявления. В котельной будут устанавливать теплообменник, т.к. мощностей не хватает и старые Лядищи замерзают, хотя на улице еще нет морозов», — сообщили EX-PRESS.BY жители борисовского микрорайона.

По мнению борисовчан, это не решит полностью проблемы с отоплением.

— Хочется спросить руководителей и коммунальщиков: «Почему это не делали раньше, до отопительного сезона?» Кто в этом виноват? Ведь кто-то подписывал акты о подготовке к отопительному сезону? Неужели опять нет виновных? Пора подойти принципиально и серьезно по этому вопросу. Или у нас дают сроки только за красные трусы на балконе? — спрашивают они.

О холодных батареях в старых Лядищах читатели издания писали в начале декабря.

— Это ещё холода не наступили, а что будет потом? Проживающие в районе люди ещё летом предупреждали чиновников, что такое будет, когда к котельной подключат микрорайон Лядищи-2, но коммунальщики никаких выводов не сделали. Корреспондент «Минской правды» опубликовала материал, в котором обвинила жителей Лядищей в некомпетенции (эта статься сейчас почему-то исчезла с публикации), — возмущались борисовчане.

В конце ноября читатели EX-PRESS.BY также жаловались на холодные батареи. Пропагандистская «Минская правда» «опровергла» эту информацию. Начальник участка котельной №1 Андрей Климкович был возмущен информацией о том, что в Лядищах нет отопления:

— Это наглая ложь! Мы, как и прежде подаем в многоэтажки тепло, никаких проблем не было ни вчера, ни позавчера, ни неделю назад, — заявил он.

Однако уже в начале декабря на прямую телефонную линию к председателю Минского областного «совета депутатов» Наталье Якубицкой обратилась женщина. У нее четыре ребенка. Дом для многодетных семей, в котором они живут, новый, сдали его в октябре прошлого года.

— В настоящее время температура в доме не поднимается выше 15 градусов. И эта проблема не только у нас в квартире, а у всего дома, — рассказала она чиновнице.

В публикации не указан адрес этого дома и даже микрорайон. Однако жильцы такого же дома для многодетных семей, который был сдан в октябре прошлого года, уже жаловались на холод и сырость в квартирах. И это новый дом в старых Лядищах.

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