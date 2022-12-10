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Ночь «фейерверков»: ВСУ взорвали штаб ФСБ на Запорожье

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  • 10.12.2022, 13:45
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Ночь «фейерверков»: ВСУ взорвали штаб ФСБ на Запорожье

Уничтожено также большое скопление БМП и артиллерии оккупантов.

Украинские военные устроили «взрывную» ночь для российских захватчиков на временно оккупированой части Запорожской области. В Энергодаре было уничтожено до 8 БМП и вражеская артиллерия.

«Бавовна» также посетила Молочанск, Токмак и Бердянск, известно об уничтожении штаба российской ФСБ и склада боеприпасов. Информация о последствиях ночных ударов по врагу появилась в Telegram-канале главы Никопольской районной военно-гражданской администрации Евгения Евтушенко.

По данным Никопольской РВА, ночью ВСУ нанесли эффективные удары по оккупантам в нескольких временно захваченных населенных пунктах Запорожской области.

«За ночь на территории Энергодара было весело, но не РФ. Попадание в скопление техники, уничтожено до 8 единиц БМП. Что случилось с артой, понятия не имею. Так же, было весело в Молочанске, Токмаке, Бердянске. Штаб эфэсбэ и склад БК отдыхают, больше не потревожат», – гласит сообщение.

Напомним, именно из Энергодара российские оккупанты, разместившиеся на территории ЗАЭС и прикрывающиеся ядерным объектом, как щитом, регулярно обстреливают Никополь Днепропетровской области, расположенный на противоположном берегу Днепра.

Так, в ночь на 10 декабря оккупанты обстреляли Никополь и Марганец из тяжелой артиллерии. Вследствие очередного обстрела есть пострадавшие среди мирных жителей.

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