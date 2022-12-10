Под Бахмутом ликвидировали коллаборанта, который был «звездой» российского ТВ 6 10.12.2022, 13:58

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Предатель «прославился» тем, что разбил на видео герб Украины.

На востоке Украины уничтожили 19-летнего оккупанта Илью Гаманина. Коллаборант, который якобы записался добровольцем в ряды террористической «ЛНР», ранее стал «звездой» российской пропаганды.

Предатель был ликвидирован в районе Бахмута. Об этом сообщает издание Newsroom.

После оккупации Купянска он поддерживал захватчиков и демонстрировал свою любовь к стране-террористу. После освобождения населенного пункта коллаборант сбежал и вступил в ряды так называемого «армейского корпуса ЛНР».

Российские Telegram-канали пишут, что Гаманин был уничтожен 24 ноября под Бахмутом.

Примечательно, что студент медколледжа в Купянске «прославился» тем, что разбил молотком герб Украины на доме культуры в селе Петропавловка.

Также Гаманин давал интервью кремлевским СМИ, где рассказывал, что поддерживает действия страны-агрессора. Ему было выдвинуто подозрение в надругательстве над государственными символами Украины и пропаганде войны.

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