закрыть
10 декабря 2022, суббота, 14:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Царь окончательно чокнулся»

5
  • 10.12.2022, 14:11
  • 6,444
«Царь окончательно чокнулся»
Фото: Getty Images

Путин впал в отчаяние из-за поражений в Украине.

Политолог Аббас Галлямов в интервью «Радио НВ» рассказал, что российский диктатор Владимир Путин впал в депрессию и отчаяние из-за поражений в Украине.

Галлямов напомнил, что Путин надолго пропадает.

«Видно, что в какие-то моменты им овладевает отчаяние, приступы мизантропии, он не хочет общаться с людьми», — сказал политолог.

Он добавил, что Путин еще долго со своими военными весной общался, отсаживая их на дальний конец длинного стола.

«Это именно потому что он их ненавидел в этот момент, презирал всеми фибрами своей души. Понятно, они его по сути обманули. Они ему столько лет впаривали идею величия могущества его армии, а армия оказалась бумажным тигром, которого бьют кто? Украинцы. Украинцы, которых они вообще за людей не держали», — объяснил Галлямов.

Политолог также отметил, что время от времени Путин овладевает собой, однако после новых неудач, таких как сдача Херсона или отступление из Харьковской области, российский диктатор «опять впадает в депрессию, в отчаяние, опять исчезает с радаров».

«Телевизионщики показывают так называемые консервы, записанные в те лучшие времена, рассказы о его каких-то встречах, мероприятиях, в которых он участвовал. И таким образом, он в таком волнообразном режиме весь этот год и функционирует. То спад, то подъем. Но подъемы не такие, чтобы, знаете, сильные, скорее стабилизация. Но в любом случае видно, что он утратил способность решительно действовать, принимать решение», — объяснил он.

По словам Галлямова, окружение Путина заметило произошедшие с ним изменения.

«Во-первых, это стало очевидным в марте, когда план блицкрига провалился. Во вторую очередь это стало очевидным этой осенью, когда совершенно непонятно зачем провели референдумы, объявили территорию своей сакральной с тем, чтобы начиная буквально со следующего дня, начать ее сдавать. Тогда всем стало понятно, что у него действительно нет никакой стратегии, что он действует наобум», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что после признания Путиным Херсона частью России в российских элитах «ощущение, что все, царь реально чокнулся, это именно после Херсона укрепилось».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников