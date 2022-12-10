«Царь окончательно чокнулся» 5 10.12.2022, 14:11

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Фото: Getty Images

Путин впал в отчаяние из-за поражений в Украине.

Политолог Аббас Галлямов в интервью «Радио НВ» рассказал, что российский диктатор Владимир Путин впал в депрессию и отчаяние из-за поражений в Украине.

Галлямов напомнил, что Путин надолго пропадает.

«Видно, что в какие-то моменты им овладевает отчаяние, приступы мизантропии, он не хочет общаться с людьми», — сказал политолог.

Он добавил, что Путин еще долго со своими военными весной общался, отсаживая их на дальний конец длинного стола.

«Это именно потому что он их ненавидел в этот момент, презирал всеми фибрами своей души. Понятно, они его по сути обманули. Они ему столько лет впаривали идею величия могущества его армии, а армия оказалась бумажным тигром, которого бьют кто? Украинцы. Украинцы, которых они вообще за людей не держали», — объяснил Галлямов.

Политолог также отметил, что время от времени Путин овладевает собой, однако после новых неудач, таких как сдача Херсона или отступление из Харьковской области, российский диктатор «опять впадает в депрессию, в отчаяние, опять исчезает с радаров».

«Телевизионщики показывают так называемые консервы, записанные в те лучшие времена, рассказы о его каких-то встречах, мероприятиях, в которых он участвовал. И таким образом, он в таком волнообразном режиме весь этот год и функционирует. То спад, то подъем. Но подъемы не такие, чтобы, знаете, сильные, скорее стабилизация. Но в любом случае видно, что он утратил способность решительно действовать, принимать решение», — объяснил он.

По словам Галлямова, окружение Путина заметило произошедшие с ним изменения.

«Во-первых, это стало очевидным в марте, когда план блицкрига провалился. Во вторую очередь это стало очевидным этой осенью, когда совершенно непонятно зачем провели референдумы, объявили территорию своей сакральной с тем, чтобы начиная буквально со следующего дня, начать ее сдавать. Тогда всем стало понятно, что у него действительно нет никакой стратегии, что он действует наобум», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что после признания Путиным Херсона частью России в российских элитах «ощущение, что все, царь реально чокнулся, это именно после Херсона укрепилось».

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