В Дрездене вооруженный мужчина напал на радиостанцию и взял заложников в торговом центре

В Дрездене вооруженный мужчина напал на радиостанцию и взял заложников в торговом центре1
- 10.12.2022, 14:41
Полиция проводит эвакуацию.
Утром 10 декабря в немецком Дрездене произошла стрельба. Вооруженный мужчина напал на радиостанцию, а затем ворвался в торговый центр. Преступник мог взять людей в заложники.
Об этом сообщает Bild.
По некоторым данным, вооруженный мужчина убил женщину, а затем попытался ворваться в здание «Радио Дрезден». Когда полицейские подъехали к радиостанции, стрелок сел в автомобиль и уехал в сторону центра города.
Позже преступник проник в торговый центр и забаррикадировался в подсобке аптеки. Предварительно, он мог взять несколько человек в заложники.
Полиция уже оцепила центр Дрездена и призвала людей избегать этот участок города. Позже район пришлось закрыть для передвижения.
Кроме того, как сообщили в полиции, движение транспорта, в том числе и общественного, полностью остановлено.