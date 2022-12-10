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В Дрездене вооруженный мужчина напал на радиостанцию и взял заложников в торговом центре

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  • 10.12.2022, 14:41
В Дрездене вооруженный мужчина напал на радиостанцию и взял заложников в торговом центре

Полиция проводит эвакуацию.

Утром 10 декабря в немецком Дрездене произошла стрельба. Вооруженный мужчина напал на радиостанцию, а затем ворвался в торговый центр. Преступник мог взять людей в заложники.

Об этом сообщает Bild.

По некоторым данным, вооруженный мужчина убил женщину, а затем попытался ворваться в здание «Радио Дрезден». Когда полицейские подъехали к радиостанции, стрелок сел в автомобиль и уехал в сторону центра города.

Позже преступник проник в торговый центр и забаррикадировался в подсобке аптеки. Предварительно, он мог взять несколько человек в заложники.

Полиция уже оцепила центр Дрездена и призвала людей избегать этот участок города. Позже район пришлось закрыть для передвижения.

Кроме того, как сообщили в полиции, движение транспорта, в том числе и общественного, полностью остановлено.

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