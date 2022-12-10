1000 км России под ударом: раскрыты новые возможности ВСУ 2 10.12.2022, 15:22

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Это полностью изменяет правила игры для захватчиков.

После взрывов на авиабазах России придется переформировать свою систему ПВО, что очень хорошо для Украины, ведь для этого РФ нужно задействовать ресурсы, которые она использует в войне против украинцев.

Такое мнение в эфире «Апостроф TV» высказал эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков.

«Почему эти взрывы стратегически важны? Дело в том, что по состоянию на 2021 год для РФ возможности Украины вести дистанционную войну оценивались в 120 км – это дальность полета ракеты «Точка-У». Вот это для РФ была та отметка, из которой она выходила, относительно возможности ВСУ наносить дальнобойные удары. И если мы допустим, что удар по авиабазам был совершен именно «Стрижом», дальность полета которого до 1000 км, означает, что вся европейская часть России находится в зоне поражения», - говорит военный эксперт.

По его словам, это полностью изменяет правила игры для России, потому что ей придется полностью переформировать свои силы противовоздушной обороны.

«У НАТО есть крылатые ракеты с большой дальностью, но их удары наносились бы с запада или с севера, но не с юга, не из Украины. И это означает необходимость для россии переформировать всю свою ПВО, превратить истребители, которые сейчас наносят удары по Украине, на истребители противовоздушной обороны, оттянуть ЗРК для того, чтобы они прикрывали Энгельс, Рязань, Казань и другие важные города. То есть в России было большое количество тыловых районов, которые не были прикрыты с южного направления. И это крайне положительный процесс, потому что любые ресурсы, особенно истребители и ЗРК, они огромны, но ограничены, когда мы вспоминаем о той площади, которую они должны защищать», – пояснил Катков.

Он также опроверг некоторые догадки, что по авиабазе в Энгельсе мог ударить недавно анонсированный «Укроборонпромом» беспилотник дальнего радиуса действия.

«Относительно разговоров, что это мог быть беспилотник, анонсированный «Укроборонпромом», скорее всего, это не он. Потому что, с большой долей вероятности, он будет винтовым, учитывая его публичные характеристики. А также по сравнению его дальности полета, полезной нагрузки и формы превращения из разведывательного в ударный дрон. То, что прилетало по Энгельсу, двигалось на реактивной тяге и с большой скоростью, поэтому, скорее всего, речь идет о другой конверсии, возможно, действительно это «Стриж». И это лучшее, что могло быть сделано с этим устаревшим беспилотником, который, по моему мнению, имеет все возможности стать крылатой ракетой, потому что его дальность составляет до тысячи километров, скорость до 1100 км/ч и минимальная высота полета 10 метров. То есть это идеальный кандидат на превращение в крылатую ракету», – рассказал Катков.

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