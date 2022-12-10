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Под Кременной ликвидировали экс-депутата областной думы РФ

  • 10.12.2022, 15:29
Под Кременной ликвидировали экс-депутата областной думы РФ

Оккупант отправился на войну «добровольцем», не имея боевого опыта.

Вблизи Кременной Луганской области был ликвидирован 59-летний Игорь Кононенко, бывший депутат областной думы из Саратова. Он отправился на преступную войну против Украины добровольцем, не имея боевого опыта.

О гибели оккупанта написали российские СМИ, ссылаясь на друзей и родных Кононенко. Примечательно, что он был родом из Борисполя Киевской области, его родители были военными.

В Борисполе Игорь Кононенко окончил школу № 8, после чего его семья переехала в Саратов, где он окончил политех.

Работал в строительстве, был избран депутатом Саратовской областной думы 5-го созыва, но в 2013 году отказался от мандата.

Последним местом работы была компания «Роснефть», откуда Кононенко уволился весной 2022 года.

На войну он отправился в начале октября, причем не имел боевого опыта, даже не служил в армии. Был ликвидирован 16 ноября.

У оккупанта остались жена и два сына.

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