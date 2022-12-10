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В Браславе задержан организатор музыкальных фестивалей Сергей Садовский

  • 10.12.2022, 15:32
В Браславе задержан организатор музыкальных фестивалей Сергей Садовский
Сергей Садовский

На его мероприятия съезжались музыканты со всей Беларуси.

В Браславе задержали организатора музыкальных фестивалей Сергея Садовского. Об этом сообщают витебское отделение правозащитного центра «Весна» и краевед и блогер Кастусь Шиталь.

По мнению Шиталя, задержание может быть связано с белорусской символикой в соцсетях, что следует дождаться судебного процесса по ст. 24.23 КоАП за т.н. «пикетирование в интернете».

«В Витебской области с начала 2022 года силовики активно оформляют протоколы «пикетирования» с фотографиями и аватарами в соцсетях. Это какое-то удивительное региональное ноу-хау», — пишет блогер.

Сергей Садовский известен в райцентре как организатор концертов, музыкальных мероприятий и фестиваля «Живое небо Браслава», на который съезжались музыканты со всей Беларуси.

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