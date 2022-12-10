Борис Джонсон: Война в Украине может закончиться только поражением Путина 3 10.12.2022, 15:41

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Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Британии призвал мир передать Украине необходимое оружие, чтобы закончить войну в 2023.

Международные партнеры Украины должны передать Украину все необходимое оружие для борьбы против России, чтобы как можно быстрее закончить захватническую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в The Wall Street Journal.

Он подчеркнул, что война в Украине может закончиться только поражением Владимира Путина.

- Поскольку война может закончиться лишь одним способом, вопрос в том, как быстро мы дойдем до неизбежного завершения. В интересах всех, включая Россию, чтобы занавес как можно быстрее опустился над несчастьем господина Путина. Не в 2025, не в 2024, а в 2023, - написал Джонсон.

Он призвал партнеров передать Украине все необходимое оружие.

- Пора срочно посмотреть, что еще может сделать Запад, чтобы помочь украинцам достичь их военных целей или по крайней мере прогнать россиян со всех территорий, захваченных в этом году, - написал он.

Джонсон добавил, что у украинцев есть доблесть, необходимая для успеха. Они это показали. Им просто необходимо оборудование.

Он призвал сначала оказать Украине необходимую помощь против атак россиян с воздуха. Так, Киеву нужны беспилотники для обнаружения мест запуска дронов и ракет, а также зенитные ракеты.

Бывший премьер отметил, что украинским бойцам нужны системы большего радиуса действия, такие как ATACMS, а также бронемашины и танки, чтобы быстро вернуть свою территорию.

Джонсон также назвал полной чепухой заявления о том, что увеличение помощи Украине якобы грозит эскалацией.

- Сообщается, что господин Путин начал присоединять обычные боеголовки к ядерным крылатым ракетам, что может свидетельствовать о том, что ему не хватает беспилотников и ракет. Это лишь предположение, но мы не можем позволить себе ждать, чтобы узнать, - написал бывший премьер.

При этом Джонсон подчеркнул, что Путин знает о невозможности использования ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения, поскольку он знает о последствиях. При этом сам Путин опасается эскалации.

- Это дело идет только в одну сторону. Ради всего мира, давайте поможем этим отважным украинцам завершить дело, и чем скорее, тем лучше, - резюмировал Джонсон.

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