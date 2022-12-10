Офицер бригады терробороны ВСУ: Медленно, но уверенно наши войска давят оккупантов 10.12.2022, 16:07

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Сейчас ВСУ на всех фронтах владеют инициативой.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не прекращается ни на минуту. Таких быстрых темпов, как при освобождении Харьковщины, нет, но ВСУ уверенно движутся к цели – освобождению всех украинских земель. Большой потребности в личном составе нет, тем более, добровольцы продолжают пополнять ряды Вооруженных сил, в то время как украинские боевые части нуждаются в еще большем количестве вооружения и техники.

Также остается высокая потребность в дронах и беспилотниках, потому что лучше воевать БПЛА, а не ценой жизни. Об этом «Апострофу» рассказал пресс-офицер киевской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, которая сейчас воюет в Донецкой области, Андрей Ковалев.

– Давайте проанализируем заявление генерала Марка Милли о том, что зимой появится потенциальная возможность наступления. Действительно ли зима может влиять на ход боевых действий и ближе к весне будет контрнаступление?

– Российские оккупанты ожидали, что ухудшение погоды, наступление зимы, слякоть на дороге, непроходимые поля станут залогом того, что украинцы замедлят свое наступление. Но, как видим, боевые действия продолжаются, их интенсивность не снизилась. Сейчас ВСУ на всех фронтах владеют инициативой. Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении, но ВСУ владеют инициативой и дают им отпор даже под Бахмутом. Поэтому я согласен с мнением американского генерала Милли о продолжении украинского контрнаступления. Медленно, но уверенно наши войска давят.

Продолжается реализация стратегии, которую мы видели на херсонском направлении, когда медленно, медленными шагами, но ВСУ давят на российских оккупантов. Возможно, кто-то хотел видеть быстрые наступления и побег орды как во время харьковского контрнаступления. Но решиться на мощные прорывы – значит большие потери для ВСУ, необдуманные и ненужные. Поэтому тактика, которую использует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и поддерживают командующие группировок войск – медленное, но уверенное наступление, чтобы дать отпор российским оккупантам – себя оправдывает.

Скажем, подразделения пехоты, терробороны, вообще сухопутных войск давят на русских оккупантов. Подразделения артиллерии очень эффективно уничтожают склады, скопления войск, авиации, наносят уверенные удары по российским оккупантам на разных направлениях. Фактически ежесуточно мы получаем сводки Генерального штаба о поражении районов скопления российских войск – это также часть реализации стратегии медленного, но уверенного наступления.

Мы постоянно видим факты бегства российских оккупантов. На Донетчине или Запорожье оккупанты группками бегут вместе с оружием. Другие оккупанты расстреливают своих же дезертиров. Поэтому это все очень симптоматично.

– А Путин говорит, что дезертирства нет.

– Случаи дезертирства есть ежедневно. Сами же русские военкоры подтверждают факты дезертирства, пишут как им стыдно.

– Начали ходить слухи о новой волне мобилизации в Pоссии. Резников сказал, что потребности мобилизации у нас нет. А что нужно нам – больше оружия?

– Могилизация русского населения и не завершалась. Кремль в свое время издал указ президента о начале частичной мобилизации населения РФ. Никто его не отменил. Россияне реализуют стратегию «бабы еще нарожают» и задались целью забрасывать кацапскими труппами украинские земли. Армия в России не великая, а длинная. Нам нужно пройти этот путь и заставить их к капитуляции.

Что касается Украины – в начале полномасштабной агрессии пришло так много мотивированных патриотических киевлян и так же формировались другие бригады территориальной обороны. Мы не чувствуем необходимости привлекать новых военнослужащих, но добровольцы продолжают прибывать в ВСУ, продолжают сами мобилизоваться. Я не вижу необходимости какого-либо объявления дополнительной мобилизации, поэтому абсолютно согласен с господином Резниковым, что такой потребности нет. Отбоя от желающих служить, мотивированных патриотических граждан, слава Богу, у ВСУ нет.

– А в чем есть потребности?

– Очевидно, есть потребность в новых видах вооружения. Наши бойцы очень быстро осваивают новое оружие. Для стран Запада это национальный интерес: поддерживать Украину, бороться с российскими оккупантами на нашей территории. Потому что эта война может стать третьей мировой. В их интересах поставлять Украине оружие.

Война в Украине открыла кризис в странах НАТО. Они в очередной раз провели инвентаризацию своих запасов оружия и осознали, что членство в НАТО немного их расслабило. Понятно, что каждая страна НАТО должна иметь определенный функционал. К примеру, Турция развивает свои военно-воздушные силы, и будет гарантом для других стран в том, чтобы помогать с авиацией. Многие страны даже не задумывались о развитии своей противовоздушной обороны. Они были уверены, что ПВО будет поставлена из США.

Поэтому, когда мы требуем оказать нам помощь, то следует понимать, что в этих странах может не быть такого оружия. Бывают ситуации, когда образцы оружия есть, но они исповедуют лицемерный принцип и не хотят давать их Украине. Не хотят сейчас – придется позже, ведь это их собственный интерес. Несмотря на все, наши стратегические партнеры приложили усилия на разоружение ВСУ с 1994 года, например, не только Pоссия, но и страны НАТО. Разоружили нас тогда – придется вооружать сейчас.

– Насколько могут изменить ход войны украинские беспилотники?

– Российская агрессия стала войной беспилотников, дронов, артиллерии. Мы видим, как развивается военное искусство, научно-техническое оборудование. И однозначно, что будущее за дронами. Это не только беспилотники на суше, но и на море, что очень важно. Мы наблюдали, как методически, медленно, военно-морские силы ВСУ зачищали Черное море от присутствия российских оккупантов. Это касается кораблей, подходивших близко к Одессе, Очакову, операции по уничтожению российского крейсера «Москва» и освобождению острова Змеиный.

Медленно, но очень эффективно наши морские силы очищают Черное море и отодвигают россиян подальше. Недавно рашисты обстреливали Одессу и другие города с кораблей. Когда оккупанты думали, что в Крыму им безопасно, российский корабль хорошенько получил в Севастопольской бухте. Теперь оккупанты должны еще раз осознать, что Крым – это Украина.

Когда дезертиры бежали с левого берега Херсонщины, Геническа, Скадовска, Лазурного в направлении Крыма, то надеялись, что там скроются. В этой ситуации флот морских беспилотников очень нужен, поскольку обеспечит доминирование на море. Для нас, в отличие от россиян, жизнь каждого человека важна, поэтому лучше воевать дронами, а не ценой собственной жизни. Армия морских дронов – это хорошо. И это может окончательно уничтожить гегемонию, и в частности в вопросе возвращения Крыма.

– Наш секретарь СНБО Данилов сказал, что уже этой весной ВСУ будут в Донецке, Луганске и Севастополе. Учитывая эти взрывы на авиабазах, которые происходили в Pоссии, они вынуждены частично передвинуть свои средства обороны. Может ли это ослабить оборону и создать условия для деоккупации этих городов?

– Нужно понимать, что те взрывы, которые были на российских авиабазах, касаются стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков. Они с территории Pоссии или Беларуси наносили удары по Украине, особенно по критической инфраструктуре. Путин и Суровикин начали войну против трансформаторов. Взрывы на этих базах относятся к этим стратегическим ракетоносцам, которые однозначно нужно выводить из строя, потому что это коварное оружие. Они не залетают в воздушное пространство Украины, им достаточно подняться достаточно высоко.

Беларусь продолжает поддерживать агрессию, предоставляет свою военную инфраструктуру, воздушное пространство для продления российской агрессии. Поэтому стратегическое уничтожение этих ракетоносцев важно, чтобы они не могли угрожать Украине.

Любые удары по критической инфраструктуре в соответствии с конвенциями и международным законодательством являются военным преступлением. Однозначно российское командование ответит в международном трибунале за преступления, совершенные в ходе полномасштабной российской агрессии.

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