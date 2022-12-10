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Лукашисты внезапно «переписали» бюджет на год

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  • 10.12.2022, 16:53
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Лукашисты внезапно «переписали» бюджет на год

Они решили урезать выплаты по госдолгу.

Несмотря на то, что год почти закончен, так называемое правительство решило перераспределить деньги из давно сформированного бюджета, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Обошлось без сюрпризов: сделали это для того, чтобы побольше «накинуть» самым верным служителям и творцам беззакония в стране.

Расходы на преступников из МВД увеличили уже второй раз за год (в этот раз сумма превышает 12,2 млн рублей), при этом принято решение сократить финансирование потребностей МИД на открытие и обслуживание представительств Беларуси за границей (минус 9 млн).

Кроме того, внезапно урезали и выплаты по госдолгу, на 3,5 млн рублей.

Кажется, скоро бюджет будет состоять исключительно из затрат на садистов в погонах.

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