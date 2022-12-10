Лукашисты внезапно «переписали» бюджет на год 3 10.12.2022, 16:53

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Они решили урезать выплаты по госдолгу.

Несмотря на то, что год почти закончен, так называемое правительство решило перераспределить деньги из давно сформированного бюджета, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Обошлось без сюрпризов: сделали это для того, чтобы побольше «накинуть» самым верным служителям и творцам беззакония в стране.

Расходы на преступников из МВД увеличили уже второй раз за год (в этот раз сумма превышает 12,2 млн рублей), при этом принято решение сократить финансирование потребностей МИД на открытие и обслуживание представительств Беларуси за границей (минус 9 млн).

Кроме того, внезапно урезали и выплаты по госдолгу, на 3,5 млн рублей.

Кажется, скоро бюджет будет состоять исключительно из затрат на садистов в погонах.

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