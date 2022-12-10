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ВСУ уничтожили российские С-300 в Запорожье

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  • 10.12.2022, 17:15
  • 1,588
ВСУ уничтожили российские С-300 в Запорожье

ЗРК горели и взрывались два часа.

В районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами. Об этом сообщил украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

- И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа, - отметил он.

Сазонов добавил, что по предварительным данным в результате удара уничтожены 7 единиц техники, ракеты и 30 оккупантов.

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