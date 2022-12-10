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Вернулись шоп-туры из Беларуси в Польшу

  • 10.12.2022, 17:54
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Вернулись шоп-туры из Беларуси в Польшу

Кроме шопинга, белорусам предлагают оформить польскую банковскую карту.

Полки белорусских магазинов пустеют, цены растут, а скидки становятся редким явлением. В этой ситуации некоторые турфирмы сориентировались и вспомнили старые добрые шоп-туры в Белосток и Варшаву, два года стоявшие на паузе из-за коронавирусных ограничений. Как обстоят дела с предложениями и ценами, узнавало «Радыё Свабода».

Цены на туры в Польшу начинаются от 100 рублей. За провоз крупногабаритного багажа (стиральная, посудомоечная машина, духовка) нужно доплатить 50 рублей. За дополнительную сумку — от 20 рублей. Норм ввоза товаров никто не отменял: 31 килограмм, на сумму не более 1 000 евро. Все туристические фирмы предупреждают, что поездка возможна только с шенгенской визой и страховкой, покрывающей расходы на ковид.

Много объявлений из Бреста и Гродно

Например, брестская фирма «Находка» 10 декабря предлагает отвезти туристов в довольно большой варшавский торгово-развлекательный центр Arkadia. Обещают магазины известных брендов RTV Euro AGD, MediaMarkt, Carrefour, Dyson, Leroy Merlin, Zara, H&M, Adidas, Nike и др. — всего 208 магазинов.

Отправление из Бреста от «Евроопта» на Варшавке в 23.50. Обещают проезд на комфортабельном автобусе SETRA с двумя водителями и бесплатным Wi-Fi. Преимущества своей услуги, которые называет турфирма, — например, оформление VAT. На многих рейсовых автобусах, в частности, компаний «Эколайнс», «Минсктранс», висят объявления, что это может быть невозможным.

Организаторы шоп-туров обещают помочь провезти крупногабаритный товар. Здесь ограничение только в весе — не более 50 кг на человека.

Тарифы у фирмы: 100 рублей с человека, доплата 20 рублей ща дополнительное место багажа, 40 рублей за крупногабаритный багаж. Плюс комиссия 25 рублей.

Журналисты спросили у турфирмы, есть ли гарантия быстро пройти границы и не задержаться на несколько часов. Внятного ответа не получила: мол, «надеемся на лучшее».

Ванцинация, польская карта и ночной рынок

Туры в Белосток возобновляет столичная турфирма «Экономим.by».

«Рейсы выполняются как в доковидное время! Дополнительных документов, кроме паспорта с визой и страховкой, не нужно», — пишут на сайте.

На декабрь, начиная с 9-го, запланировано 12 туров. Выезды из Минска, Борисова, Смолевичей. Обещают остановки возле магазинов duty free на границе. Желающие могут вакцинироваться в Белостоке западными препаратами Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer. Вакцинация возможна только в будний день.

Во время поездки можно купить авиатуры операторов Itaka, TUI с вылетами из Варшавы, а также оформить карту банка Millennium.

Шопоголиков привлекают дешевым ночным рынком FASTY, супермаркетами Selgros, Auchan і Makro, большими торговыми центрами Atrium Biała и Alfa. Эта же фирма сообщает, что время возвращения в Минск зависит от прохода границы, погоды и дорожных условий.

Цена тура — от 100 рублей, за провоз крупногабаритных вещей доплата — 50 рублей.

Приятное с полезным

Минская турфирма «Экотур 6» 9 декабря приглашает поехать маршрутом Минск — Варшава — Лодзь. Цена тура — 145 евро плюс 80 рублей с ночлегом в Варшаве. Два ночных переезда.

Это не только шопинг. В Варшаве обещают бесплатные обзорные экскурсии по Старому городу и парку Лазенки. Желающие за дополнительную плату смогут посетить зоопарк, музей Коперника, аквапарк и другие интересные места. Также предлагается посетить торговые центры Arkadia и Złote Tarasy.

Ночлег в Варшаве в трехзвездочном отеле. Цена двух-трехместного номера 120 евро, одноместный обойдется в 145 евро.

В Лодзи также запланирована обзорная экскурсия по городу. Что до шопинга, он предусмотрен в крупнейшем в Центральной Европе торгово-развлекательном центре Manufaktura с 250 магазинами и крупнейшим в Европе 300-метровым фонтаном.

Время возвращения, как отмечено на сайте, также зависит от прохождения границы.

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