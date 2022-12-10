ВСУ: Россияне изменили тактику боя за Бахмут 10.12.2022, 17:59

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Вооруженные силы Украины заявили, что на каждый военный яд у них есть противоядие.

Российские войска изменили свою тактику в боях за Бахмут на Донбассе, который является ключевой мишенью врага. Оккупанты делятся на отдельно штурмующие подгруппы, а другие в это время прикрываются огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого.

- Сейчас Донбасс - это главный фронт борьбы за украинскую независимость и главное направление сосредоточения усилий противника по продавлению украинской обороны, попытке выйти в тыл и захватить весь украинский Донбасс, - отметил Череватый.

Он напомнил, что главные усилия противник по-прежнему сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, там ежесуточно происходят атаки, штурмовые действия, оккупанты применяют все виды артиллерии, РСЗО, авиацию.

- Враг сменил тактику - вместо использования ротно-батальонных порядков создает штурмовые отряды и группы, и уже эти группы делятся на подгруппы, которые непосредственно штурмуют, а другие их прикрывают огнем. Мы изучаем эту тактику и на каждый такой военный яд у нас есть противоядие, - рассказал Череватый.

По его словам, эту тактику в первую очередь используют так называемые «вагнеровцы», но также она применяется и другими родами войск, вовлеченных в атаки украинских позиций.

- В общем, по поводу фронта - это сейчас такая интересная конфигурация, когда нельзя сказать, что одна сторона в состоянии нападения, а другая в глухой обороне. Сейчас это динамичный процесс, когда мы при возможности атакуем врага и пытаемся их выбить с позиций. И своей очередь враг, где имеет преимущество и видит, что может совершить атаки - он это делает, - подытожил Череватый.

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