Украинские военные уничтожили российский «Бук» 10.12.2022, 18:41

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ЗРК находился на расстоянии 60 километров.

Украинские защитники уничтожили российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» вблизи населенного пункта Веселое, что в Пологовском районе Запорожской области, сообщает телеграм-канал «СтратКом ВСУ».

- С помощью одного из высокоточных образцов вооружения, предоставленных нам, нашими партнерами, была уничтожена установка «Бук-М3» вблизи населенного пункта Веселое. В результате уничтожена сама установка и три оккупанта из расчета комплекса, - сказано в сообщении.

Военные добавляют, что дальность цели была около 60 км.

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