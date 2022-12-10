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Видеофакт: На трассе Минск-Брест занесло фуру

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  • 10.12.2022, 18:50
  • 1,832
Видеофакт: На трассе Минск-Брест занесло фуру

В Беларуси сейчас сложная ситуация на дорогах.

Дороги сейчас скользкие и непредсказуемые, погода старается усугубить эту ситуацию. Автомобилистам лучше убрать подальше свою самонадеянность, машина может повести себя как угодно.

Наглядный пример с трассы Минск — Брест прислал «Онлайнеру» читатель : в безобидной ситуации фуру начинает носить по дороге и выбрасывает в кювет. Повезло: она никого не забрала с собой.

— Это снято в 10:45 недалеко от съезда с кольцевой возле Малиновки, — объяснил читатель.

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