ЧМ-2022 по футболу: Эн-Несири вывел сборную Марокко вперед в матче 1/4 финала с португальцами 2 10.12.2022, 18:55

При этом сборная Португалии владеет мячом чаще — 66% на 34%.

Сборная Марокко вышла вперед в матче с португальцами в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2022, сообщает pressball.by.

В концовке первого тайма гол забил Юссеф Эн-Несири, который замкнул головой заброс в штрафную. Это был второй удар марокканцев в створ ворот за первый тайм, у португальцев одно попадание в створ. При этом европейцы владеют мячом чаще — 66% на 34%.

Матч продолжается.

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