закрыть
10 декабря 2022, суббота, 19:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЧМ-2022 по футболу: Эн-Несири вывел сборную Марокко вперед в матче 1/4 финала с португальцами

2
  • 10.12.2022, 18:55
ЧМ-2022 по футболу: Эн-Несири вывел сборную Марокко вперед в матче 1/4 финала с португальцами

При этом сборная Португалии владеет мячом чаще — 66% на 34%.

Сборная Марокко вышла вперед в матче с португальцами в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2022, сообщает pressball.by.

В концовке первого тайма гол забил Юссеф Эн-Несири, который замкнул головой заброс в штрафную. Это был второй удар марокканцев в створ ворот за первый тайм, у португальцев одно попадание в створ. При этом европейцы владеют мячом чаще — 66% на 34%.

Матч продолжается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников