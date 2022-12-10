ЧМ-2022 по футболу: Эн-Несири вывел сборную Марокко вперед в матче 1/4 финала с португальцами

ЧМ-2022 по футболу: Эн-Несири вывел сборную Марокко вперед в матче 1/4 финала с португальцами2
- 10.12.2022, 18:55
При этом сборная Португалии владеет мячом чаще — 66% на 34%.
Сборная Марокко вышла вперед в матче с португальцами в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2022, сообщает pressball.by.
В концовке первого тайма гол забил Юссеф Эн-Несири, который замкнул головой заброс в штрафную. Это был второй удар марокканцев в створ ворот за первый тайм, у португальцев одно попадание в створ. При этом европейцы владеют мячом чаще — 66% на 34%.
Матч продолжается.