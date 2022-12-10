Из белорусских магазинов пропали Kitekat и Whiskas 3 10.12.2022, 19:22

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Исчезновение недорогих кормов бьет по бюджету владельцев домашних животных.

Читатели пожаловались magilev.by, что не могут найти в продаже в Могилеве привычных недорогих кормов для кошек Kitekat и Whiskas, практически исчез бюджетный собачий корм Pedigree... Журналист Ирина Половикова решилa пройтись по магазинам и посмотреть, как обстоит ситуация на самом деле.

«Берите что есть»

Для начала я обошла несколько могилевских супермаркетов, где не раз приобретала Kitekat и Whiskas для кошек своей родственницы. В последнее время делать этого не приходилось, поэтому была искренне удивлена, не обнаружив на прилавках знакомых желтых и зеленых пачек с хрустящими кошачьими «вкусняшками». Пакетики с недорогим влажным кормом еще были, но судя по рядам опустевших картонных упаковок, новых поступлений уже нет. В основном пока еще (из тех, что стоят до рубля) имеется Whiskas и Friskies, а вот Kitekat найти мне так и не удалось.

В одном из супермаркетов обратила внимание на женщину, которая складывала в корзину пакетики с влажным кормом Whiskas. По моим подсчетам набрала с четыре десятка разных видов: с курицей, кроликом, говядиной, лососем… Посмеялись, что у кошек нынче «стол» побогаче, чем у людей, будет, разговорились. Мария живет в частном доме, у нее кот и две кошки. Говорит, что раньше брала им Kitekat, поскольку он был самым дешевым (65-75 копеек) и его часто можно было на акциях застать. Сухой корм предпочитала тоже этой марки.

– Слышала, конечно, что ветеринары его вроде бы не очень рекомендовали, говорили, что от этого корма у животных мочекаменная болезнь развивается, но мои усатые-полосатые его с удовольствием ели и не болели, – говорит она. – Да и, поскольку доходы у меня не так, чтобы большие, то устраивала цена. Сухой корм этой фирмы стоил в пределах 1.80 руб. за трехсотграммовую пачку, а пакет весом в 800 г можно было купить по цене около 3.50 копеек. Этой же марки покупала и влажный корм, – у меня две кошки старенькие уже, им «сухари» не по зубам. Пробовала варить моим питомцам кашки и супчики, не едят, привыкли с маленьких к специальному корму. Приходится как-то выкручиваться, что делать».

Решила выяснить, есть ли надежда у Марии дождаться привычного товара у сотрудников магазина. Продавцы к моим озабоченным вопросам отнеслись достаточно равнодушно: «Не поступает. Давно уже. Берите, что есть».

«Что есть» брать не захотелось, поэтому отправилась в поход по торговым точкам, специализирующимся на товарах для животных. Именно здесь чаще всего и закупаются не только владельцы Мурок и Мухтаров, но и нежные хозяева всевозможных хомяков, морских свинок, попугайчиков и прочей домашней живности. Вдруг да повезет?

«Часто люди заходят, смотрят, разворачиваются и уходят»

К сожалению, и здесь найти корма этих марок не удалось. Практически везде ответ был таким же, как и в супермаркетах: «Не поступает». И точка. От более подробных комментариев практически все продавцы зоотоваров дружно отказались. И лишь в одном магазине со мной согласились поговорить, но на условиях полной анонимности: «Нам хозяин категорически запретил давать любые комментарии. Только если не будете указывать ни моего имени, ни названия нашего магазина».

По словам женщины, корма экономкласса (те самые Whiskas, Friskies и Kitekat) начали исчезать еще летом, после того, как производящие их фирмы – американская Марс и швейцарская Нестле объявили о своей уходе с российского рынка. Некоторое время торговали еще старыми запасами, но теперь они иссякли практически полностью. Примерно в этот же период исчез и сухой корм украинского производства «Четыре лапы», который тоже пользовался большой популярностью у «кошатников».

У него была очень широкая линейка и относительно невысокая стоимость: в среднем около 2.5 рублей за 200-граммовый пакетик (его расфасовывали в магазине). Коты его ели, как правило, неплохо, так что спрос был. В связи с известными событиями поставки прекратились и сегодня специализированные магазины предлагают сухие корма в основном российского производства. Самый ходовой из них стоит уже 5 руб. за те же 200 г. Вместе с компанией Марс ушли и недорогие популярные сухие корма для собак Chappi и Pedigree…

– Очень часто люди заходят, смотрят, что ни Kitekat, ни «Четырех лап» нет, разворачиваются и уходят, – делится наблюдениями продавец. – Хотя хватает и тех, кто перешел на ПроПлан. Тут тоже линейка хорошая. По цене, конечно, дороже, но ведь за последние полгода на все цены подскочили, корма тут не исключение. Да мы ее и не поднимали практически с лета, на одном уровне держится. Хватает в наличие и кормов других производителей, в том числе класса суперпремиум (с высоким содержанием белка). Конечно, цена на такую продукцию дороже, но есть даже постоянные покупатели, особенно среди тех, у кого дорогие породистые животные. Кстати, пока еще тот же ПроПлан можно найти в продаже не только российского, но и французского или итальянского производства. Правда, «импорт» уже заканчивается. Влажные и сухие корма для собак и кошек из Германии, Канады и Нидерландов тоже практически исчезли с прилавков. А будут ли поставки пока сказать сложно. Ведь хоть на эти товары санкции и не распространяются, но из-за сложностей с логистикой их стоимость может сильно увеличиться, розничным продавцам их будет брать невыгодно. Пока ассортимент удается выдерживать достаточно широкий, как будет дальше трудно сказать. Может быть со временем все-таки появятся отечественные качественные сухие корма для животных?

«Искать что-то более «бюджетное» уже не буду, не хочу рисковать»

О том, как исчезновение недорогих кормов повлияло на бюджет владельцев домашних животных, я поговорила с одним из покупателей. Коту Сергея Владимировича уже 14 лет, все это время в меню у животного исключительно «магазинные» корма.

– Пока работал времени возиться с приготовлением еды для кота не было, удобнее было насыпать ему утром в миску «сухариков» и не переживать, что он останется голодным, – говорит мужчина. – Пробовал корма разных марок, но в конце концов остановился на «Четырех лапах». Его мой питомец хорошо ел, да и устраивало то, что можно было периодически приобретать «профилактические» виды: для вывода шерсти, улучшения работы почек и т.д. И цена устраивала. На неделю моему коту нужно 3 пакетика по 200 г, в конце лета и осенью, когда аппетит усиливался, максимум четыре. Иногда баловал его и влажным кормом, но не часто, мой кот его почему-то ест только «под настроение». Может неделю просто умирать от счастья при виде кусочков в желе или соусе, а может два раза поесть с аппетитом и начать нос воротить…

Когда из продажи исчезла привычная марка, Сергей Владимирович долго не мог решить, на каком корме из имеющегося теперь в продаже, остановить свой выбор.

– Стал пробовать то и это, в результате у кота началась дичайшая аллергия (кстати, от дорогого корма). А если добавить, что год назад он перенес инсульт и особым здоровьем не отличается, то… сами понимаете, какие уже мысли были. К счастью, нам попался очень хороший ветврач, вытянул моего любимца. Кстати, по его словам, причина была не столько в корме, сколько в резком переходе на новый его вид, тем более что я тогда еще и несколько разных пакетов смешал, и для шерсти, и для поддержания работы сердца, еще что-то…

По совету ветеринара перешел на ПроПлан, сначала покупал импортный, теперь в основном российский. Пока и кот, и я довольны. Хотя для моего бюджета это стало накладнее. Если весной, когда в продаже был корм «Четыре лапы», за неделю моя киса «съедала» 7.5-10 рублей, то теперь – 15-20 рублей. Для человека, который уже не работает и живет на пенсию, разница весьма существенная. Но искать что-то более «бюджетное» уже не буду, не хочу рисковать.

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