закрыть
10 декабря 2022, суббота, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из белорусских магазинов пропали Kitekat и Whiskas

3
  • 10.12.2022, 19:22
  • 1,712
Из белорусских магазинов пропали Kitekat и Whiskas

Исчезновение недорогих кормов бьет по бюджету владельцев домашних животных.

Читатели пожаловались magilev.by, что не могут найти в продаже в Могилеве привычных недорогих кормов для кошек Kitekat и Whiskas, практически исчез бюджетный собачий корм Pedigree... Журналист Ирина Половикова решилa пройтись по магазинам и посмотреть, как обстоит ситуация на самом деле.

«Берите что есть»

Для начала я обошла несколько могилевских супермаркетов, где не раз приобретала Kitekat и Whiskas для кошек своей родственницы. В последнее время делать этого не приходилось, поэтому была искренне удивлена, не обнаружив на прилавках знакомых желтых и зеленых пачек с хрустящими кошачьими «вкусняшками». Пакетики с недорогим влажным кормом еще были, но судя по рядам опустевших картонных упаковок, новых поступлений уже нет. В основном пока еще (из тех, что стоят до рубля) имеется Whiskas и Friskies, а вот Kitekat найти мне так и не удалось.

В одном из супермаркетов обратила внимание на женщину, которая складывала в корзину пакетики с влажным кормом Whiskas. По моим подсчетам набрала с четыре десятка разных видов: с курицей, кроликом, говядиной, лососем… Посмеялись, что у кошек нынче «стол» побогаче, чем у людей, будет, разговорились. Мария живет в частном доме, у нее кот и две кошки. Говорит, что раньше брала им Kitekat, поскольку он был самым дешевым (65-75 копеек) и его часто можно было на акциях застать. Сухой корм предпочитала тоже этой марки.

– Слышала, конечно, что ветеринары его вроде бы не очень рекомендовали, говорили, что от этого корма у животных мочекаменная болезнь развивается, но мои усатые-полосатые его с удовольствием ели и не болели, – говорит она. – Да и, поскольку доходы у меня не так, чтобы большие, то устраивала цена. Сухой корм этой фирмы стоил в пределах 1.80 руб. за трехсотграммовую пачку, а пакет весом в 800 г можно было купить по цене около 3.50 копеек. Этой же марки покупала и влажный корм, – у меня две кошки старенькие уже, им «сухари» не по зубам. Пробовала варить моим питомцам кашки и супчики, не едят, привыкли с маленьких к специальному корму. Приходится как-то выкручиваться, что делать».

Решила выяснить, есть ли надежда у Марии дождаться привычного товара у сотрудников магазина. Продавцы к моим озабоченным вопросам отнеслись достаточно равнодушно: «Не поступает. Давно уже. Берите, что есть».

«Что есть» брать не захотелось, поэтому отправилась в поход по торговым точкам, специализирующимся на товарах для животных. Именно здесь чаще всего и закупаются не только владельцы Мурок и Мухтаров, но и нежные хозяева всевозможных хомяков, морских свинок, попугайчиков и прочей домашней живности. Вдруг да повезет?

«Часто люди заходят, смотрят, разворачиваются и уходят»

К сожалению, и здесь найти корма этих марок не удалось. Практически везде ответ был таким же, как и в супермаркетах: «Не поступает». И точка. От более подробных комментариев практически все продавцы зоотоваров дружно отказались. И лишь в одном магазине со мной согласились поговорить, но на условиях полной анонимности: «Нам хозяин категорически запретил давать любые комментарии. Только если не будете указывать ни моего имени, ни названия нашего магазина».

По словам женщины, корма экономкласса (те самые Whiskas, Friskies и Kitekat) начали исчезать еще летом, после того, как производящие их фирмы – американская Марс и швейцарская Нестле объявили о своей уходе с российского рынка. Некоторое время торговали еще старыми запасами, но теперь они иссякли практически полностью. Примерно в этот же период исчез и сухой корм украинского производства «Четыре лапы», который тоже пользовался большой популярностью у «кошатников».

У него была очень широкая линейка и относительно невысокая стоимость: в среднем около 2.5 рублей за 200-граммовый пакетик (его расфасовывали в магазине). Коты его ели, как правило, неплохо, так что спрос был. В связи с известными событиями поставки прекратились и сегодня специализированные магазины предлагают сухие корма в основном российского производства. Самый ходовой из них стоит уже 5 руб. за те же 200 г. Вместе с компанией Марс ушли и недорогие популярные сухие корма для собак Chappi и Pedigree…

– Очень часто люди заходят, смотрят, что ни Kitekat, ни «Четырех лап» нет, разворачиваются и уходят, – делится наблюдениями продавец. – Хотя хватает и тех, кто перешел на ПроПлан. Тут тоже линейка хорошая. По цене, конечно, дороже, но ведь за последние полгода на все цены подскочили, корма тут не исключение. Да мы ее и не поднимали практически с лета, на одном уровне держится. Хватает в наличие и кормов других производителей, в том числе класса суперпремиум (с высоким содержанием белка). Конечно, цена на такую продукцию дороже, но есть даже постоянные покупатели, особенно среди тех, у кого дорогие породистые животные. Кстати, пока еще тот же ПроПлан можно найти в продаже не только российского, но и французского или итальянского производства. Правда, «импорт» уже заканчивается. Влажные и сухие корма для собак и кошек из Германии, Канады и Нидерландов тоже практически исчезли с прилавков. А будут ли поставки пока сказать сложно. Ведь хоть на эти товары санкции и не распространяются, но из-за сложностей с логистикой их стоимость может сильно увеличиться, розничным продавцам их будет брать невыгодно. Пока ассортимент удается выдерживать достаточно широкий, как будет дальше трудно сказать. Может быть со временем все-таки появятся отечественные качественные сухие корма для животных?

«Искать что-то более «бюджетное» уже не буду, не хочу рисковать»

О том, как исчезновение недорогих кормов повлияло на бюджет владельцев домашних животных, я поговорила с одним из покупателей. Коту Сергея Владимировича уже 14 лет, все это время в меню у животного исключительно «магазинные» корма.

– Пока работал времени возиться с приготовлением еды для кота не было, удобнее было насыпать ему утром в миску «сухариков» и не переживать, что он останется голодным, – говорит мужчина. – Пробовал корма разных марок, но в конце концов остановился на «Четырех лапах». Его мой питомец хорошо ел, да и устраивало то, что можно было периодически приобретать «профилактические» виды: для вывода шерсти, улучшения работы почек и т.д. И цена устраивала. На неделю моему коту нужно 3 пакетика по 200 г, в конце лета и осенью, когда аппетит усиливался, максимум четыре. Иногда баловал его и влажным кормом, но не часто, мой кот его почему-то ест только «под настроение». Может неделю просто умирать от счастья при виде кусочков в желе или соусе, а может два раза поесть с аппетитом и начать нос воротить…

Когда из продажи исчезла привычная марка, Сергей Владимирович долго не мог решить, на каком корме из имеющегося теперь в продаже, остановить свой выбор.

– Стал пробовать то и это, в результате у кота началась дичайшая аллергия (кстати, от дорогого корма). А если добавить, что год назад он перенес инсульт и особым здоровьем не отличается, то… сами понимаете, какие уже мысли были. К счастью, нам попался очень хороший ветврач, вытянул моего любимца. Кстати, по его словам, причина была не столько в корме, сколько в резком переходе на новый его вид, тем более что я тогда еще и несколько разных пакетов смешал, и для шерсти, и для поддержания работы сердца, еще что-то…

По совету ветеринара перешел на ПроПлан, сначала покупал импортный, теперь в основном российский. Пока и кот, и я довольны. Хотя для моего бюджета это стало накладнее. Если весной, когда в продаже был корм «Четыре лапы», за неделю моя киса «съедала» 7.5-10 рублей, то теперь – 15-20 рублей. Для человека, который уже не работает и живет на пенсию, разница весьма существенная. Но искать что-то более «бюджетное» уже не буду, не хочу рисковать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников