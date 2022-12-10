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Как семья ИП из Ляховичей превратила свое жилье в дом из сказки

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  • 10.12.2022, 19:29
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Как семья ИП из Ляховичей превратила свое жилье в дом из сказки

Содержание такого дома семье обходится недешево.

Частный дом Светланы Бовтрукевич в преддверие новогодних праздников в буквальном смысле сияет и светится, приковывая взгляды местных жителей и случайных прохожих. По количеству праздничной иллюминации ему нет равных не только в Ляховичах, но и в Барановичах. Как создавался дом из сказки и чего стоит его содержать, Светлана рассказала intex-press.by.

Еще лет десять назад двухэтажный дом, в котором Светлана Бовтрукевич живет с мужем и 17-летней дочерью, мало выделялся на фоне остальных домов частного сектора Ляховичей.

– Украшать дом мы стали по чуть-чуть с того момента, как он стал жилым, то есть года с 2010-2011. Начиналось все с нескольких гирлянд над крыльцом, – рассказывает Светлана.

Каждый год семья покупала для дома новые элементы праздничного декора, придумывая, как их эффектнее развесить, и в итоге к 2020 году сиял уже весь дом.

– Интернет открываешь: где-то один элемент увидела, где-то другой. И потом уже вырисовываешь на своем доме что-то под себя, чтобы ни у какого такого не была, – делится своими дизайнерскими поисками и находками жительница Ляховичей. – Все, в основном, делаем сами, своими руками. Моя фантазия, мужа – участие.

Каждый год добавлялись новые элементы

По словам Светланы, поначалу семья пыталась подсчитывать затраты на создание праздничного декора своего дома, но потом бросила эту затею.

– До какой-то суммы мы прикинули. С учетом того, что мы все по оптовым ценам покупаем, так как сами предприниматели и в сезон торгуем иллюминацией, выходило прилично. Дальше считать стало страшно, поэтому мы постарались быстренько забыть эту сумму и оставить просто хорошие впечатления от того, что у нас есть, – смеется женщина.

Конечно, содержание светящегося дома обходится недешево. Только электроэнергии праздничная иллюминация потребляет около 100-150 кВт в месяц (и это с учетом того, что система стоит на таймере, включаясь и выключаясь автоматически).

– Минус иллюминации еще и в том, что она недолговечна. В этом году включили ее, а кусок в самом труднодоступном месте не работает. Вышку к нашему дому не подгонишь, потому что везде провода идут. Но, может, что-то придумаем, – говорит Светлана.

К повышенному вниманию со стороны местных жителей и случайных прохожих обитатели сказочного дома уже привыкли.

— Мы привыкли быть в центре внимания и нормально к этому относимся. Когда видишь, что кто-то остановился и фотографируется на фоне дома, это приятно. Но главное, что нам самим нравится, – говорит Светлана.

Несмотря на то, что дом и так уже сияет на весь город, останавливаться семья не намерена. По словам Светланы, в этом году они с мужем планируют подсветить построенную летом беседку, украсить гирляндами заезды во двор, добавить иллюминации на другие постройки во дворе.

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