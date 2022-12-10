Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству матчей за национальную сборную
- 10.12.2022, 19:43
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Португальский футболист вышел на поле на 51-й минуте матча с марокканцами в рамках 1/4 финала ЧМ-2022.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству матчей за национальную сборную, пишет «Прессбол».
Нападающий вышел на поле на 51-й минуте матча с марокканцами в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2022. Эта игра стала для Роналду 196-й в форме национальной команды.
Таким образом, португалец повторил рекорд, который принадлежит Бадеру аль-Мутава из Кувейта.