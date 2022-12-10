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Российское правительство ратифицировало «договор» Беларуси и РФ по косвенным налогам

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  • 10.12.2022, 20:37
Российское правительство ратифицировало «договор» Беларуси и РФ по косвенным налогам

«Договор» может вступить в силу в ближайшее время.

Сайт правительства России сообщает, что 8 декабря власти соседней страны ратифицировали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Дальше его внесут на рассмотрение в Госдуму РФ, пишет zerkalo.oi.

По данным сайта «палаты представителей» Беларуси, документ внесен на ратификацию и в белорусский «парламент».

После ратификации со стороны «парламентов» двух стран, договор вступит в законную силу.

Напомним, согласно подписанным «дорожным картам» между Россией и Беларусью, «гармонизация» налогового законодательства двух стран должна завершиться до 1 января 2023 года.

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