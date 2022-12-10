Диджея из Гродно приговорили к году колонии за «оскорбление» диктатора

Диджея из Гродно приговорили к году колонии за «оскорбление» диктатора4
- 10.12.2022, 20:59
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Приговор вынес судья Руслан Гурин.
В суде Ленинского района Гродно 8 декабря осудили политзаключенного Кирилла Желудка по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса («Оскорбление Лукашенко»). Судья Руслан Гурин назначил политзаключенному один год лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.
Мужчину задержали 8 августа 2022 года и поместили в тюрьму № 1.
Кирилл Желудок — певец, диджей, поэт, ведущий мероприятий.
Поддержите политзаключенного: Тюрьма № 1. 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1. Кирилл Александрович Желудок.