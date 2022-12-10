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Страны ЕС достигли соглашения о выделении Украине 18 миллиардов евро

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  • 10.12.2022, 21:29
Страны ЕС достигли соглашения о выделении Украине 18 миллиардов евро

В Евросоюзе заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Страны Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине пакета финансовой помощи в размере 18 млрд евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Совет ЕС достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро. Предложение было принято сегодня и будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.

- Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года, - заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Пакет предусматривает структурные решения по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро, кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.

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