Страны ЕС достигли соглашения о выделении Украине 18 миллиардов евро 2 10.12.2022, 21:29

В Евросоюзе заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Страны Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине пакета финансовой помощи в размере 18 млрд евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Совет ЕС достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро. Предложение было принято сегодня и будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.

- Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года, - заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Пакет предусматривает структурные решения по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро, кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».