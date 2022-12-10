На вручении Нобелевской премии мира призвали организовать международный трибунал над Путиным и Лукашенко 10.12.2022, 21:35

Представитель украинской организации «Центр гражданских свобод» выступила с сильной речью.

Представительница украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук на церемонии вручения Нобелевской премии мира говорила о необходимости реформирования системы международной безопасности и глобальной солидарности, передает «Белсат».

Матвийчук в своей речи размышляла о неразрывности мира, прогресса и прав человека. По ее словам, государство, которое разгоняет мирные демонстрации и организовывает репрессии внутри страны, превращается в угрозу не только для своих граждан, но и для мира в целом. Это хорошо видно на примере России, которая сначала уничтожала собственное гражданское общество, а потом перешла к актам агрессии на международном уровне. Страны демократического мира долгое время закрывали на это глаза.

«Россия поверила, что может делать все, что захочет», – отметила Матвийчук.

Сейчас Россия стремится сломить сопротивление и оккупировать Украину путем умышленного причинения боли мирному населению. Украинцы как никто хотят мира, «но мир не наступает, когда страна, на которую напали, складывает оружие».

«Демократический мир привык идти на уступки диктатурам. И поэтому настолько важна готовность украинского народа противостоять российскому империализму. Мы не оставим людей на оккупированной территории на смерть и пытки. Жизнь людей не может быть «политическим компромиссом».

Бороться за мир – это не поддаваться натиску агрессора, а защищать людей от его жестокости», – подчеркнула она.

По словам Александры Матвийчук, международная система мира и безопасности больше не работает.

«Мы должны начать реформу международной системы, чтобы защитить людей от войн и авторитарных режимов. Эффективные гарантии безопасности и уважения прав человека необходимы всем государствам и их гражданам, независимо от их участия в военных блоках, их военного потенциала или экономической мощи. Права человека должны занять центральное место в этой новой системе», – заявила она.

Александра Матвийчук призвала создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности.

«Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство закона работает, а справедливость существует, даже если она отложена во времени», – подчеркнула представитель «Центра гражданских свобод».

Матвийчук призвала к глобальной солидарности и созданию нового гуманистического движения, которое будет работать с обществом «на уровне смыслов», формировать массовую поддержку и привлекать людей к защите прав человека. «Это движение должно объединить интеллектуалов и гражданские сообщества разных стран, потому что идеи свободы и прав человека универсальны и не имеют национальных границ».

«Мы хотим, чтобы наши дети не были вынуждены пройти через войны и страдания. Мы должны взять на себя ответственность, чтобы не взвалить на их плечи то, что должны делать мы, их родители. Человечество имеет шанс преодолеть глобальные кризисы и выйти на новый путь миропонимания мира.

Пора брать на себя ответственность. Мы не знаем, сколько у нас времени.

И поскольку это Нобелевская премия мира в военное время, я позволю себе обратиться к людям в разных странах мира с призывом к солидарности.

Необязательно быть украинцем, чтобы поддерживать Украину. Достаточно быть человеком», – подчеркнула правозащитница.

Напомним, что председатель правозащитного центра» Весна» Алесь Беляцкий, украинская организация «Центр гражданских свобод» и российский «Мемориал» стали лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года. Церемония вручения премии прошла 10 декабря в Осло.

Алесь Беляцкий не смог получить награду лично – он находится в заключении в Беларуси. Но на церемонии Нобелевскую лекцию от имени Беляцкого на белoрусском языке зачитала его жена Наталья Пинчук.

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