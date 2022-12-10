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Сербы на севере Косово строят баррикады

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  • 10.12.2022, 21:48
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Сербы на севере Косово строят баррикады

Новое обострение спровоцировал арест экс-полицейского.

В субботу, 10 декабря, после задержания бывшего полицейского Деяна Пантича на КПП «Ярине» на севере Косово местные сербы в знак протеста начали строить баррикады и заблокировали дороги грузовиками. Они не хотят позволить доставить арестованного в Приштину — столицу частично признанного государства, сообщает ТСН со ссылкой на местное издание «Новости».

Кто такой Деян Пантич

Серб Деян Пантич был сотрудником полиции и работал в полицейском участке в Косовской Митровице. Он покинул свой пост в прошлом месяце вместе с около 600 других этнических сербов.

Полицейские, судьи и местные чиновники сербского происхождения оставили свою работу в Косово в знак протеста, поскольку Приштина потребовала, чтобы местные автомобилисты регистрировали свои автомобили на косовских номерных знаках вместо старых сербских.

Этот демарш поддержали в Белграде — сербское правительство пообещало выплаты уволившимся.

Заявление представителя сербского правительства

Глава офиса правительства Сербии, координирующий отношения с сербами на севере Косово, Петар Петкович 10 декабря подтвердил арест бывшего офицера косовской полиции Деяна Пантича.

Он сказал, что бывший полицейский Деян Пантич был задержан на границе с Сербией, когда он возвращался из магазинов.

Как комментируют задержание в Косово

Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля заявил, что Пантича подозревают в организации теракта в офисах ЦИК на севере частично признанного государства.

- По свидетельствам полиции, задержанный организовал теракт на офисы ЦИК на севере страны, во время которого было совершено нападение на должностных лиц ЦИК и полицейских. Пантича обвинили в террористических актах и посягательстве на конституционный строй. Экстремистские группировки, чтобы воспрепятствовать осуществлению правосудия, организовали блокировку некоторых дорог и установку баррикад в Лепосовичи, Звечани и Зубин-Потоке, – сказал Свечля.

Что происходит на баррикадах

Сообщается, что в крупных городах северного района Косово раздаются сирены и не работает интернет и мобильная сеть.

По данным местных изданий, к некоторым возведенным сербами баррикадам уже прибыли патрули миссии Евросоюза в Косово. Тем временем сербы организуют спонтанные собрания в Лепосовичи, Рудари и Србовице.

Что предшествовало обострению

Очередное обострение в Косово началось после того, как косовские спецназовцы вошли в несколько районов на севере территории, населённой этническими сербами.

После этого Сербия заявила, что страна готова вернуть на спорную территорию миротворческий контингент своей страны численностью около тысячи человек. В частности, премьер-министр Сербии Ана Брнабич предположила, что может одобрить отправку войск через частично признанную границу, поскольку существует обеспокоенность этническим насилием.

- Мы близки к тому, чтобы потребовать возвращения наших сил в Косово в соответствии с резолюцией [ООН] 1244, потому что КФОР не выполняет свою работу. Сербы не чувствуют себя в безопасности, им грозит физическое насилие, — сказала Брнабич 9 декабря.

Резолюция 1244 в 1999 году разрешила международное гражданское и военное присутствие в тогдашней Югославии и учредила Миссию временной администрации ООН в Косово (МООНК).

Приблизительно через десятилетие большинство этнических албанцев в Приштине объявили о независимости от Сербии, что было быстро поддержано Соединенными Штатами, Великобританией и большинством крупных европейских государств.

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