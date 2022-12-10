ЧМ-2022 по футболу: Французы вышли вперед в матче с Англией по итогам первого тайма 10.12.2022, 23:05

Счет открыл на 17-ой минуте Орельен Чуамени.

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу встретились сборные Англии и Франции. По итогам первого тайма, вперед вышли французы.

Уже на 17-й минуте отличился полузащитник мадридского «Реала» Орельен Чуамени. Франция повела в счете — 1:0, сообщае «Прессбол».

Англия — Франция — 0:1 (перерыв)

Судья — В.Сампайо (Бразилия).

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Хендерсон, Райс, Беллингем — Сака, Кейн, Фоден.

Запасные: Рамсдейл, Поуп, Александр-Арнольд, Галлахер, Грилиш, Дайер, Калвин, Коуди, Маунт, Мэддисон, Рэшфорд, Стерлинг, Триппьер, Уилсон.

Франция: Лорис — Кунде, Варан, Упамекано, Тео Эрнандес — Тчуамени, Рабьо — Усман Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру.

Запасные: Ареоля, Манданда, Верету, Гендузи, Дисаси, Камавинга, Коло-Муани, Коман, Конате, Павар, Салиба, Тюрам, Фофана.

Гол: 0:1 — Тчуамени (17, пас — Гризманн).

Предупреждение: Гризманн (43).

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