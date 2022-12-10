Телеканалу «Белсат» исполнилось 15 лет 10.12.2022, 22:50

Он был запущен 10 декабря 2007 года.

Телеканалу «Белсат» исполнилось 15 лет. «Белсат TV» – первый независимый телеканал в Беларуси. Трансляция началась 10 декабря 2007 года, во Всемирный день прав человека. Проект готовился Польским телевидением под руководством Агнешки Ромашевской-Гузы с июня 2006 года. Канал был создан как структурная единица Польского телевидения.

При создании канала польское телевидение сотрудничало, среди прочих, с членами Белорусской Ассоциации журналистов, которую за деятельность в сфере прав человека Европейский парламент отметил Международной премией имени Андрея Сахарова.

«Ровно 15 лет назад «Белсат» впервые вышел в эфир… За это время произошло столько всего, что хватит на книгу. От всей души поздравляю своих нынешних и бывших коллег, искренне благодарю зрителей и читателей, и особенно в этот день мы вспоминаем политзаключенных белсатовцев», — написал в «Фейсбуке» заместитель директора «Белсат» Алексей Диковицкий.

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