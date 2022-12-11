Глава Минздрава признал, что некоторых лекарств осталось меньше, чем на месяц 11.12.2022, 1:17

Санкции осложнили поставки медикаментов.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал, к примеру, об оснащении клиник и импортозамещении, о проверке частных медцентров.

О проверках частных медцентров

Пиневич рассказал, что ведомство смотрит на качество оказания медпомощи и в государственных и в частных учреждениях.

Он отметил, что в этом году на его уровне качество оказания услуг государственными предприятиями рассматривалось 35 раз.

— Да, у нас есть право до шести месяцев приостанавливать работу центра (платного. — Прим. ред.). Пока не устраняются замечания. Таких случаев было немало — 28. Семь центров еще не открыты. Но за каждым закрытием находится судьба человека.

О коронавирусе

Министр сообщил, что опасаться коронавируса в этом сезоне не стоит — пика заболеваемости не предполагается, к тому же сформирована иммунная прослойка населения.

По данным Пиневича 72% населения привито против ковида, прошла «мощная прослойка бустерной вакцинации». Также 39% людей привито против гриппа. Также привили 60% детей.

О дефиците медикаментов

По словам главы Минздрава, санкции ЕС осложнили поставки медикаментов, также были проблемы по банковским проплатам, в логистике практически ушли от авиатранспорта: сейчас товар везут на автомобилях.

Пиневич добавляет, что несколько лет назад белорусские лекарства замещали только 14% медтоваров, сейчас более 30%, а лекарств — более 50%. По его словам, сейчас в Беларуси стоит задача выпустить «прорывные препараты» для лечения онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и прочих.

Пиневич сообщил, что в Беларуси есть 10−15 наименований препаратов, которых осталось меньше, чем на месяц — они находятся на контроле в Минздраве. Но в целом на складах есть запасы лекарств на год-полтора.

— В стационарах до 70% наших лекарств. Тяжелые пациенты на них справляются. Большинство операционных в республиканских учреждениях практически полностью с белорусским оборудованием. Потому что политика импортозамещения была жестко обозначена с 2010 года. Это нам в 2009 год сложнее было, когда был свиной грипп. А в ковид мы вошли с оснащенным персоналом, были антибиотики, гепарины, перчатки, — заключил министр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».