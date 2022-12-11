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Почти треть территории Украины нуждается в разминировании

  • 11.12.2022, 3:00
Почти треть территории Украины нуждается в разминировании

Многие регионы загрязнены неразорвавшимися снарядами и минами.

Около 30% территории Украины нуждается в разминировании. Многие регионы загрязнены неразорвавшимися снарядами и установленными минами. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

- В настоящее время полиция обеспечила стабилизационные меры в 568 освобожденных населенных пунктах. Подразделения ГСЧС обследовали и очистили 76 га территорий, изъяли более 300 тысяч ВНП. Около 30% территории страны еще нуждаются в разминировании, - заявили в МВД.

В полиции Украины напомнили, что первыми после военных на деоккупированные территории заходят полицейские и ГСЧС. Они проводят стабилизационные мероприятия: разминируют территории, проводят зачистки, фиксируют военные преступления и работают с местным населением.

- Война – сплошное нарушение прав человека. С начала полномасштабного вторжения украинцы столкнулись с тотальным насилием, - подчеркнули в министерстве.

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