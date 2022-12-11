Минская бухгалтер отдала мошенникам баснословную сумму 11.12.2022, 4:12

Похоже, это рекорд.

Все случилось днем в среду 7 декабря, сообщает Следственный комитет. Главному бухгалтеру одного из столичных частных предприятий 66-летней минчанке позвонил неизвестный. Мужчина представился милиционером и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя.

— Далее к разговору подключился якобы сотрудник межбанковской службы безопасности и попросил потерпевшую установить специальное приложение удаленного доступа для дополнительной защиты банковских карт. Выполнив и это требование, женщина предоставила возможность мошенникам контролировать ее действия, — говорится в сообщении СК.

Также мошенники смогли получить и коды безопасности в СМС, которые приходили ей на телефон. Всего беседа продолжалась четыре с половиной часа. Бухгалтер перевела мошенникам более 326 тысяч рублей.

Отдел СК Центрального района Минска возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 212 (Хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенного в особо крупном размере). Сейчас следователи вместе с сотрудниками разыскивают мошенников.

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