ЧМ-2022 по футболу: Сборная Франции одолела команду Англии 11.12.2022, 0:07

Англичане не забили второй одиннадцатиметровый.

В матче 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Франции встретилась с командой Англии и победила со счетом 2:1, сообщает «Прессбол». В полуфинале французы сыграют с марроканцами, победившими португальцев.

Отметим, что на 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти (выше ворот).

Англия — Франция — 1:2

Судья — В.Сампайо (Бразилия).

АНГЛИЯ: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Хендерсон (Манут, 79), Райс, Беллингем — Сака (Стерлинг, 79), Кейн, Фоден (Рэшфорд, 85).

Запасные: Рамсдейл, Поуп, Александр-Арнольд, Галлахер, Грилиш, Дайер, Калвин, Коуди, Маунт, Мэддисон, Стерлинг, Триппьер, Уилсон.

ФРАНЦИЯ: Лорис — Кунде, Варан, Упамекано, Тео Эрнандес — Тчуамени, Рабьо — Усман Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе — Жиру.

Запасные: Ареоля, Манданда, Верету, Гендузи, Дисаси, Камавинга, Коло-Муани, Конате, Павар, Салиба, Тюрам, Фофана.

ГОЛЫ: 0:1 — Тчуамени (17, пас — Гризманн). 1:1 — Кейн (54, с пенальти за фол против Сака). 1:2 — Жиру (78, пас — Гризманн).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Гризманн (43), Усман Дембеле (46), Тео Эрн.

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