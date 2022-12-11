закрыть
11 декабря 2022, воскресенье, 0:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЧМ-2022 по футболу: Сборная Франции одолела команду Англии

  • 11.12.2022, 0:07
ЧМ-2022 по футболу: Сборная Франции одолела команду Англии

Англичане не забили второй одиннадцатиметровый.

В матче 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Франции встретилась с командой Англии и победила со счетом 2:1, сообщает «Прессбол». В полуфинале французы сыграют с марроканцами, победившими португальцев.

Отметим, что на 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти (выше ворот).

Англия — Франция — 1:2

Судья — В.Сампайо (Бразилия).

АНГЛИЯ: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Хендерсон (Манут, 79), Райс, Беллингем — Сака (Стерлинг, 79), Кейн, Фоден (Рэшфорд, 85).

Запасные: Рамсдейл, Поуп, Александр-Арнольд, Галлахер, Грилиш, Дайер, Калвин, Коуди, Маунт, Мэддисон, Стерлинг, Триппьер, Уилсон.

ФРАНЦИЯ: Лорис — Кунде, Варан, Упамекано, Тео Эрнандес — Тчуамени, Рабьо — Усман Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе — Жиру.

Запасные: Ареоля, Манданда, Верету, Гендузи, Дисаси, Камавинга, Коло-Муани, Конате, Павар, Салиба, Тюрам, Фофана.

ГОЛЫ: 0:1 — Тчуамени (17, пас — Гризманн). 1:1 — Кейн (54, с пенальти за фол против Сака). 1:2 — Жиру (78, пас — Гризманн).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Гризманн (43), Усман Дембеле (46), Тео Эрн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников