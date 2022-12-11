Путина «выкурили» из бункера 2 11.12.2022, 8:39

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Названа причина.

Российский диктатор очевидно пытается продемонстрировать, что он здоров, бдителен и держит все под контролем. Именно поэтому Владимир Путин все чаще появляется на публике в течение последней недели, считают эксперты.

Как говорится в статье The New York Times, президент РФ начал свой марафон публичных выступлений в понедельник, когда посетил поврежденный Крымский мост на оккупированном полуострове. Далее были почти трехчасовую видеозапись его российским советом по правам человека, в пятницу – пресс-конференция в кулуарах регионального саммита в Кыргызстане.

В прошлом месяца он провел только одно расширенное публичное мероприятие и треть месяца вовсе не был на слуху.

Эксперты отмечают, содержание выступлений Путина, в он которых повторял тезисы российской пропаганды, оправдывал вторжение в нашу страну и удары по инфраструктуре, размышлял о ядерной доктрине и прочем, было не так важно, как сам факт его появления на публике.

Путин, несмотря на проседание экономики из-за санкций и огромные военные потери России, пытается изобразить себя здоровым, бдительным и показать, что он все еще у власти, пишет NYT.

«Он просто показывает, в основном правящим кругам России, что продолжает контролировать ситуацию. Когда Путин так много говорит, не так важно, что он говорит», – считает профессор политологии Европейского университета Григорий Голосов.

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