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«Услышал голос и пошел на войну»: ВСУ ликвидировали учителя православной гимназии из ЧВК «Вагнера»

  • 11.12.2022, 8:43
  • 2,432
«Услышал голос и пошел на войну»: ВСУ ликвидировали учителя православной гимназии из ЧВК «Вагнера»

Оккупант Сухоруков был «демобилизован» в Артемовске.

Вооруженные силы Украины ликвидировали учителя российской православной гимназии Александра Сухорукова. Захватчик воевал против Украины в рядах частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Facebook.

«Учитель православной гимназии (филиала ФСБ) чтец Александр Сухоруков услышал голос свыше и решил поступить в ЧВК «Дембель» (Вагнер). По традиции успешно демобилизирован», - написал Штефан.

Украинские защитники ликвидировали Сухорукова еще 2 ноября в Артемовске. Захватчик был удостоен российских государственных наград, а также наград ЧВК «Вагнер». В частности, «Орденом мужества», крестом «За отвагу и мужество», крестом «За кровь и храбрость» и «Окопным крестом».

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