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«Надо следить за Беларусью»: озвучен план «Б» Кремля по войне в Украине

  • 11.12.2022, 9:01
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«Надо следить за Беларусью»: озвучен план «Б» Кремля по войне в Украине

Больше «козырей» у РФ нет.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко назвал оставшиеся возможности России в войне.

Официальный представитель МВД Украины высказал личное мнение о том, что РФ не решится применить ядерное оружие.

Главным сдерживающим фактором для Путина, по мнению Вадима Денисенко, является озвученная позиция Китая и США по этому вопросу.

Россию открыто предупредили о последствиях, которые последуют за применением оружия массового поражения.

Вадим Денисенко в эфире программы «ТСН» назвал последний «аргумент» Путина в войне против Украины: «В принципе единственное, что они могут делать, - это увеличивать количество мобилизованных и бросать их на убой. Это максимальная история, которую они могут сделать».

Затем Денисенко напомнил о втором «козыре», оставшемся у главы Кремля, которым он может попытаться воспользоваться: «Нужно следить и за тем, что они будут делать с Беларусью. Будут там создавать или не будут создавать ударный кулак. Пока что его нет, пока что мы за этим наблюдаем. Но последний «козырь» для них - это что-то попробовать со стороны Беларуси в очередной раз. С этого они и начинали эту войну. Больше «козырей» у них на сегодняшний момент нет».

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