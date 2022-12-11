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ВСУ ликвилировали взвод российских десантников на восточной окраине Бахмута

  • 11.12.2022, 9:07
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ВСУ ликвилировали взвод российских десантников на восточной окраине Бахмута

Украинский снаряд попал прямо в точку.

Аэроразведчики батальона «Скала» показали реальное сражение на восточной окраине Бахмута на Донетчине.

Информация обнародована на официальной странице Facebook батальона.

Бойцы показывают, как штурмовая группа россиян проникает на территорию промышленного объекта. В частности заметно, что группа состоит из минимум 6 единиц живой силы.

Вражеские солдаты спокойно двигаются, думая, что они не видны за зданиями.

Движение под прикрытием зданий длилось всего-то около 30 секунд. На 35-й секунде «прилетает» ровно туда, где находились враги.

В сообщении Facebook бойцы ВСУ указывают, что провели операцию с помощью БПЛА Matrice 30T. При этом они отмечают, что съемка может вестись при любых погодных условиях – даже при повышенной влажности.

Волонтерское сообщество DeepState проанализировало видео и определило координаты точки, где происходили события: 48.5972N 38.0468E.

При этом местный паблик конкретно указал, что за промышленное здание попадает в кадр – это мебельная фабрика ООО «Глобал Ферничер». Именно сюда пытались прорваться оккупанты, пока их не остановили украинские войска.

Отмечается, что в 2014 турецкий владелец модернизировал предприятие: установил современное оборудование, предоставил рабочие места для десятков жителей Бахмута, производил современную мебель и матрасы. После прихода российских освободителей видно, что от предприятия остались мертвые полуразрушенные здания.

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