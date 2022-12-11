Хозяин больше не барин Артем Черников

11.12.2022, 9:11

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Быховский консервный завод - индикатор положения дел на предприятиях Беларуси.

Экономический суд Могилевской области принял решение о ликвидации ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» (бренд «Хозяин-барин»). Белорусское предприятие, плодово-заготовительной продукции, которое за 87-летнюю историю начало выпускать около 200 видов различной продукции и добилось присутствия на рынках, не только бывших советских республик, но и таких стран как: Австралия, Канада, Австрия. Долгие годы заводы обеспечивал сотни рабочих мест и выпускал качественную и конкурентоспособную продукцию, пока не нарвался на модернизаторов-лукашистов. С 2006 по 2010 год проводилась реконструкция предприятия, в которую были вложены миллионы долларов. Это позволило увеличить объемы выпускаемой продукции которая в последствии скапливалась на складах.

После этой реконструкции без убытков предприятие проработало всего лишь год. Уже в 2012 году началась работа на заполнение складов, а не на сбыт. По итогу за 12 месяцев чистый заработок завода после выплаты заработной платы, расчетов за энергоносители, сырье, уплаты налогов и кредитов — составил всего лишь 400 долларов, что практически обозначало банкротство.

Почему завод отработал с таким минимумом прибыли, становится понятно, когда посмотришь на рекламу его продукции. По всей видимости, затраченные миллионы обновили здания предприятия и непосредственно оборудование, но нанять профессиональных маркетологов лукашисты не удосужились в надежде, что торговая марка «Хозяин-Барин» продастся и без хорошей рекламы. Но агро трэш собственного производства только отпугнул покупателей.

В 2014 году в отношении завода было открыто дело о банкротстве. Чистый убыток ОАО, на котором работало 228 человек, составил почти 6 млрд рублей. Это примерно полмиллиона долларов по курсу 2014 года. И следующий год завод едва работал три дня в неделю. Тогда было принято решение, что руководить заводом начинает антикризисный менеджер. Заводу заморозили кредиты, дали шанс на восстановление. Период санации экономического положения предприятия должна была длиться до 14 июля 2022 года. Чем закончилась история, уже известно - завод по частям распродают за долги, но даже этого не хватит, чтобы окупить вложенные в реконструкцию средства.

Это пример так называемой «модернизации до смерти». Когда для красивой обложки белорусской пропаганды вкладываются миллионы долларов, и спустя десять лет работы в убыток они наконец прекращают издеваться над трупом пищевой промышленности. Таких примеров в Беларуси - не один десяток. Многие предприятия уже столкнулись с лукашенковской «модернизацией» и стали банкротами.

Быховский завод стал очередной лакмусовой бумажкой положения дел в экономике страны. Безалаберность и отсутствие профессионализма в верхушках режима развалило остатки того, что они называют экономикой. Часть заводов под санкциями против диктатора, другую часть разоряют сами лукашисты. В данный момент в банкротстве находятся 128 предприятий, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны. В их числе: «Ковры Бреста», «Бресткий КСМ», птицефабрика «Медновская», ОАО «Теплоприбор», Бресткий завод бытовой химии, Пинский винодельческий завод, Телеханский завод столярных изделий. Кроме того, банкротами объявлены 27 сельхозпредприятий. Все это итоги узурпации власти Лукашенко и его прихлебателями, которые давно уничтожили экономику страны и теперь танцуют с бубном, пытаясь ее воскресить.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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