Гиркин запаниковал из «броска» украинской армии на Крым 11.12.2022, 9:20

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Экс-главарь боевиков «ДНР» назвал самый опасный для войск РФ участок фронта.

Пока российская армия расшибает лоб в бессмысленном штурме Бахмута, на Юге «сгущаются тучи». Именно там находится самый уязвимый участок фронта для оккупантов.

С таким заявлением выступил российский диверсант, военный преступник Игорь Стрелков (известен также под фамилиями Гиркин и Рунов).

Сильнее всего диверсанта волнуют события на Запорожском направлении. Там, с его слов, якобы отмечается перемещение крупных механизированных сил ВСУ.

«Фронт остается наиболее опасным направлением с точки зрения возможности наступления ВСУ», - пишет Стрелков.

По его данным, именно там украинские силы могут пойти в большое контрнаступление, прорвавшись к Азовскому морю через Бердянск, а далее пойти к Крымскому перешейку.

Под угрозой ВС РФ, с его слов, и на Херсонском направлении. Сейчас там наблюдается затишье после бегства оккупантов на правобережную часть Херсонщины.

Однако Гиркин не исключает форсирования украинцами Днепра и «броска» на Крым. «Наши войска здесь наступать не способны», - уточнил Стрелков.

В целом, с его слов, по всему фронту Россия отдала инициативу украинской армии. ВС РФ готовятся к пассивной обороне.

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