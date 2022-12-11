Лукашенковские пропагандисты опозорились с фейком о «голоде» в Великобритании 11.12.2022, 9:26

Видеоряд немного подвел шарлатанов с БТ.

Кажется, белорусские пропагандисты немного расслабились и уже даже не пытаются врать правдоподобно, пишет телеграм-канал БГМ.

Так, в одном из «животрепещущих репортажей» на БТ о «стремительно нищающей и голодающей Европе», рассказали о несчастных британских школьниках. Дескать, школьные завтраки в стране стали роскошью и родители экономят на них.

И все бы ничего, но видеоряд немного подвел пропагандистов. На нем «голодающие» британские школьники едят никак не слипшиеся макароны с «кофейным напитком» из белорусских сытых реалий, а полноценную и разнообразную еду.

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